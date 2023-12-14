Укр

Лобода призналась, что будет продолжать петь на русском, потому что "не все россияне плохие" (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Певица Светлана Лобода Новость обновлена 14 декабря 2023, 17:57
Певица Светлана Лобода. Фото Скриншот видео

Украиноязычные синглы для артистки — это всего лишь "локальная история для украинского рынка"

Скандальная певица Светлана Лобода, выпустившая в декабре русскоязычную песню "Метелица", заявила, что будет продолжать работать на русскоязычную аудиторию, потому что не все ее фанаты, по ее словам, "понимают украинский", "большая часть Украины говорит на русском", и добавила, что "не все россияне плохие".

Посмеялся над интервью Лободы Телеграм-канал "Культурна Прачечна". Так, опальная артистка, которая большинство своей жизни в рф зарабатывала рубли, дала интервью "Русской службе BBC", где призналась, что после полномасштабного вторжения россии она начала выпускать украиноязычные треки только "по доброте душевной", а вообще это "локальная история для украинского рынка".

"Эти песни (украиноязычные – ред.) не понятны для моей русскоязычной аудитории… Я продолжу выпускать песни на украинском и русском языках для моей русскоязычной аудитории", – призналась исполнительница.

"Интервьюер россиянин, поэтому попыток разобраться в причинно-следственных связях там конечно не было. Зато певица заверила, что понимает россиян, потому что они заложники ситуации и тд и тп, это все мы уже слышали и очень сочувствуем жителям россии", — насмешливо пишет автор "Культурной Прачечной".

Напомним, что в октябре Светлана Лобода, которая так бойко толерует россиянам, защитила русскоязычного таксиста из Киева, который нагло отказался говорить на украинском по просьбе своих клиенток, а затем еще и высадил пассажирок из авто прямо посреди дороги. Певица заявила, что готова взять мужчину из Bolt к себе на работу.

Еще раньше исполнительница оскандалилась тем, что публично унизила молодую харьковчанку, выступившую против концерта артистки. Украинцы возмутились недостойным поведением Лободы.

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#Песни #Светлана Лобода