Леся Нікітюк показала, як оригінально прикрасила новорічну ялинку (фото)

Знаменитість обійшлася без ялинкових прикрас

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно перевтілилася в Роксолану, вирішила нетрадиційно прикрасити новорічну ялинку. Для оздоби жінка обрала живі квіти.

На своїй сторінці в Instagram Леся виклала кілька світлин зі святковим деревом. Леся обійшлася без ялинкових прикрас, натомість вона декорувала дерево червоними трояндами.

Ялинка має лаконічний вигляд: лише яскрава гірлянда та троянди. "Перша ялинка тут…", — написала Леся.

Чарівна Леся Нікітюк

Телеведуча також поділилася секретом, як зробити так, аби живі квіти простояли довго та не в'янули. Леся скористалася спеціальними тримачами для троянд, куди, очевидно, можна налити води.

Ялинкові прикраси, які обрала Леся

Підписникам сподобались ідеї Лесі. Вони позитивно відгукнулися на креатив знаменитості, а також оцінили її симпатичний образ. Жінка обрала короткий сарафан в дрібну чорно-білу клітинку. А волосся прикрасила скромним чорним бантиком.

"Дуже цікава ідея оформлення".

"Красуня".

"Навіть троянди розквітли у ялинці Лесі".

"Леся Іванівна, ви просто чудові!"

"Розпочалися зйомки Холостячки? Троянди буде Леся роздавати".

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