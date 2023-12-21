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Леся Никитюк показала, как оригинально украсила новогоднюю елку (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Автор
Леся украсила елку Новость обновлена 21 декабря 2023, 20:49
Леся украсила елку. Фото instagram.com/lesia_nikituk

Знаменитость обошлась без традиционных украшений

Украинская телеведущая Леся Никитюк, недавно перевоплотившаяся в Роксолану, решила нетрадиционно украсить новогоднюю елку. Для украшения женщина выбрала живые цветы.

На своей странице в Instagram Леся выложила несколько фотографий с праздничным деревом. Леся обошлась без елочных украшений, зато она декорировала дерево красными розами.

Елка выглядит лаконичной: только яркая гирлянда и розы. "Первая елка здесь…", — написала Леся.

Леся Никитюк
Очаровательная Леся Никитюк

Телеведущая также поделилась секретом, как сделать так, чтобы живые цветы простояли долго и не увядали. Леся воспользовалась специальными держателями роз, куда, очевидно, можно налить воду.

Розы
Елочные украшения, которые выбрала Леся

Подписчикам понравились идеи Леси. Они положительно отозвались на креатив знаменитости, а также оценили ее симпатичный образ. Женщина выбрала короткий сарафан в мелкую черно-белую клеточку. А волосы украсила скромным черным бантиком.

  • "Очень интересная идея оформления".
  • "Красавица".
  • "Даже розы расцвели в елке Леси".
  • "Леся Ивановна, вы просто великолепны!"
  • "Начались съемки Холостячки? Розы будет Леся раздавать".

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Теги:
#Телеведущая #Елка #Стильный декор #Никитюк Леся