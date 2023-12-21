Леся Никитюк показала, как оригинально украсила новогоднюю елку (фото)

Знаменитость обошлась без традиционных украшений

Украинская телеведущая Леся Никитюк, недавно перевоплотившаяся в Роксолану, решила нетрадиционно украсить новогоднюю елку. Для украшения женщина выбрала живые цветы.

На своей странице в Instagram Леся выложила несколько фотографий с праздничным деревом. Леся обошлась без елочных украшений, зато она декорировала дерево красными розами.

Елка выглядит лаконичной: только яркая гирлянда и розы. "Первая елка здесь…", — написала Леся.

Очаровательная Леся Никитюк

Телеведущая также поделилась секретом, как сделать так, чтобы живые цветы простояли долго и не увядали. Леся воспользовалась специальными держателями роз, куда, очевидно, можно налить воду.

Елочные украшения, которые выбрала Леся

Подписчикам понравились идеи Леси. Они положительно отозвались на креатив знаменитости, а также оценили ее симпатичный образ. Женщина выбрала короткий сарафан в мелкую черно-белую клеточку. А волосы украсила скромным черным бантиком.

"Очень интересная идея оформления".

"Красавица".

"Даже розы расцвели в елке Леси".

"Леся Ивановна, вы просто великолепны!"

"Начались съемки Холостячки? Розы будет Леся раздавать".

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