"Міс Земля-2023": українку цинічно "вирізали" під час трансляції шоу (відео)

Через незрозумілі трабли українку навіть не показали глядачам

Нещодавно з розмахом відбувся конкурс краси "Міс Всесвіт 2023" у Сальвадорі, де перемогу здобула представниця Нікарагуа. А 22 грудня у Вʼєтнамі закінчився суперфінал конкурсу краси "Міс Земля" під егідою ООН.

Захід був присвячений темі довкілля та проблемам екології. Фінал транслювали на YouTube-каналі.

Україну на конкурсі представляла 20-річна Анастасія Феєр, яка родом із Закарпаття. Через незрозумілі трабли українку навіть не показали глядачам.

20-річна українка Анастасія Феєр на конкурсі

Спочатку фіналістки знайомилися з глядачами та представниками журі. Дівчата невеликими групами виходили на сцену, де називали свої імена та країни.

Конкурс "Міс Земля"

Коли до глядачів вийшла українка та ще кілька дівчат, трансляцію перервали, а продовжили згодом. Повторно про них нічого не розповіли.

Згодом дівчат змушували танцювати разом, а також конкурсантки, поділені на групи, виступали у купальниках. Анастасія Феєр фігурувала неподалік від росіянки, яку за дивним збігом оставин просунули в топ-20, а згодом і в топ-8.

Омріяні корони для переможниць

Правда, до зіркової четвірки представниця країни-агресорки не потрапила. Українка мала обмаль екранного часу, а учасницю з росії рекламували дуже активно.

Раніше "Телеграф" писав, хто став власницею титулу "Міс принцеса України-2023". Перемогу здобула Олександра Зазимко з Чернігова.