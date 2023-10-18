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Хто став "Міс Принцеса України 2023": ім’я та фото переможниці

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Олександра Зазимко Новина оновлена 18 жовтня 2023, 13:16
Олександра Зазимко. Фото instagram.com/a.zazymko

Власниця титулу багато подорожує та створює ляльок своїми руками

Після скандалу із "Міс Україна" з’явилися підсумки іншого конкурсу краси – "Міс Принцеса України 2023". Перемогу здобула Олександра Зазимко з Чернігова.

"Телеграф" розповідає, що відомо про володарку титулу "Міс Принцеса України 2023". Саме Олександра Зазимко представлятиме нашу країну на світовому етапі конкурсу.

Miss Princess of the World – один із міжнародних конкурсів краси. Переможниця національного відбору має можливість представляти країну у фіналі. На цей раз честь випала Олександрі Зазимко. На своїй сторінці в Instagram дівчина зазначає, що вона є професійною художньою гімнасткою. Крім того, дівчина захоплюється хенд-мейдом ляльок.

"Міс Принцеса України 2023" ділиться у соціальних мережах знімками з фотосесій. На деяких фото модель позує у купальнику.

Міс Принцеса України 2023 Олександра Зазимко
"Міс Принцеса України 2023" Олександра Зазимко
Міс Принцеса України 2023 Олександра Зазимко
Дівчина любить фотосесії
Міс Принцеса України 2023 Олександра Зазимко
Олександра – професійна гімнастка
Міс Принцеса України 2023 Олександра Зазимко
Зараз у Олександри темний колір волосся
Міс Принцеса України 2023 Олександра Зазимко
З блондом модель була не менш ефектною

Також Олександра показує фотографії з подорожей до Дубаю, Абу-Дабі, Мадриду, Барселони, Праги, Канн, Кіпру, Мальдівів та інших куточків світу. Крім того, дівчина брала участь у модному показі у рамках Каннського фестивалю минулого року. В "історіях" дівчина розповідає про війну в Україні, ділиться інформацією про збори та даними з новинних зведень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що обрано "Міс Всесвіт України 2023" — Ангеліна Усанова. Дівчина займається музикою, любить йогу та відмовлялася від соцмереж на чотири роки.

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#Конкурс краси