Хто став "Міс Принцеса України 2023": ім’я та фото переможниці

Власниця титулу багато подорожує та створює ляльок своїми руками

Після скандалу із "Міс Україна" з’явилися підсумки іншого конкурсу краси – "Міс Принцеса України 2023". Перемогу здобула Олександра Зазимко з Чернігова.

"Телеграф" розповідає, що відомо про володарку титулу "Міс Принцеса України 2023". Саме Олександра Зазимко представлятиме нашу країну на світовому етапі конкурсу.

Miss Princess of the World – один із міжнародних конкурсів краси. Переможниця національного відбору має можливість представляти країну у фіналі. На цей раз честь випала Олександрі Зазимко. На своїй сторінці в Instagram дівчина зазначає, що вона є професійною художньою гімнасткою. Крім того, дівчина захоплюється хенд-мейдом ляльок.

"Міс Принцеса України 2023" ділиться у соціальних мережах знімками з фотосесій. На деяких фото модель позує у купальнику.

"Міс Принцеса України 2023" Олександра Зазимко

Дівчина любить фотосесії

Олександра – професійна гімнастка

Зараз у Олександри темний колір волосся

З блондом модель була не менш ефектною

Також Олександра показує фотографії з подорожей до Дубаю, Абу-Дабі, Мадриду, Барселони, Праги, Канн, Кіпру, Мальдівів та інших куточків світу. Крім того, дівчина брала участь у модному показі у рамках Каннського фестивалю минулого року. В "історіях" дівчина розповідає про війну в Україні, ділиться інформацією про збори та даними з новинних зведень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що обрано "Міс Всесвіт України 2023" — Ангеліна Усанова. Дівчина займається музикою, любить йогу та відмовлялася від соцмереж на чотири роки.