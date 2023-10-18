Кто стал "Мисс Принцесса Украины 2023": имя и фото победительницы

Обладательница титула много путешествует и создает кукол своими руками

После скандала с "Мисс Украина" появились итоги другого конкурса красоты – "Мисс Принцесса Украины 2023". Победу заполучила Александра Зазимко из Чернигова.

"Телеграф" рассказывает, что известно об обладательнице титула "Мисс Принцесса Украины 2023". Именно Александра Зазимко будет представлять нашу страну на мировом этапе конкурса.

Miss Princess of the World – один из международных конкурсов красоты. Победительница национального отбора получает возможность представлять страну в финале. В этот раз честь выпала Александре Зазимко. На своей странице в Instagram девушка отмечает, что она является профессиональной художественной гимнасткой. Кроме того, девушка увлекается хенд-мэйдом кукол.

"Мисс Принцесса Украины 2023" делится в социальных сетях снимками с фотосессией. На некоторых фото модель позирует в купальнике.

"Мисс Принцесса Украины 2023" Александра Зазимко

Девушка любит фотосессии

Александра - профессиональная гимнастка

Сейчас у Александры темный цвет волос

С блондом модель была не менее эффектной

Также Александра показывает фотографии из путешествий в Дубай, Абу-Даби, Мадрид, Барселону, Прагу, Канны, Кипр, Мальдивы и другие уголки мира. Кроме того, девушка принимала участие в модном показе в рамках Канского фестиваля в прошлом году. В "историях" девушка рассказывает о войне в Украине, делится информацией о сборах и данными из новостных сводок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что выбрана "Мисс Вселенная Украина 2023" — Ангелина Усанова. Девушка занимается музыкой, любит йогу и отказывалась от соцсетей на четыре года.