"Мисс Земля-2023": украинку цинично "вырезали" во время трансляции шоу (видео)

Из-за непонятных траблов украинку даже не показали зрителям

Недавно с размахом состоялся конкурс красоты "Мисс Вселенная 2023" в Сальвадоре, где победила представительница Никарагуа. А 22 декабря во Вьетнаме завершился суперфинал конкурса красоты "Мисс Земля" под эгидой ООН.

Мероприятие было посвящено теме окружающей среды и проблемам экологии. Финал транслировали на YouTube-канале.

Украину на конкурсе представляла 20-летняя Анастасия Фейер, родом из Закарпатья. Из-за непонятных траблов украинку даже не показали зрителям.

20-летняя украинка Анастасия Фейер на конкурсе

Сначала финалистки знакомились со зрителями и представителями жюри. Девушки небольшими группами выходили на сцену, где называли свои имена и страны.

Конкурс "Мисс Земля"

Когда к зрителям вышла украинка и еще несколько девушек, трансляцию прервали, а продолжили позже. Повторно о них ничего не поведали.

Впоследствии девушек заставляли танцевать вместе, а также конкурсантки, разделенные на группы, выступали в купальниках. Анастасия Фейер фигурировала неподалеку от россиянки, которую по странному совпадению обстоятельств продвинули в топ-20, а впоследствии и в топ-8.

Короны для победительниц

Правда, в звездную четверку представительница страны-агрессорки не попала. Украинка имела мало экранного времени, а участницу из россии рекламировали очень активно.

Ранее "Телеграф" писал, кто стал обладательницей титула "Мисс принцесса Украины-2023". Победила Александра Зазимко из Чернигова.