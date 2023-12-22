"Мисс Земля-2023": украинку цинично "вырезали" во время трансляции шоу (видео)
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Из-за непонятных траблов украинку даже не показали зрителям
Недавно с размахом состоялся конкурс красоты "Мисс Вселенная 2023" в Сальвадоре, где победила представительница Никарагуа. А 22 декабря во Вьетнаме завершился суперфинал конкурса красоты "Мисс Земля" под эгидой ООН.
Мероприятие было посвящено теме окружающей среды и проблемам экологии. Финал транслировали на YouTube-канале.
Украину на конкурсе представляла 20-летняя Анастасия Фейер, родом из Закарпатья. Из-за непонятных траблов украинку даже не показали зрителям.
Сначала финалистки знакомились со зрителями и представителями жюри. Девушки небольшими группами выходили на сцену, где называли свои имена и страны.
Когда к зрителям вышла украинка и еще несколько девушек, трансляцию прервали, а продолжили позже. Повторно о них ничего не поведали.
Впоследствии девушек заставляли танцевать вместе, а также конкурсантки, разделенные на группы, выступали в купальниках. Анастасия Фейер фигурировала неподалеку от россиянки, которую по странному совпадению обстоятельств продвинули в топ-20, а впоследствии и в топ-8.
Правда, в звездную четверку представительница страны-агрессорки не попала. Украинка имела мало экранного времени, а участницу из россии рекламировали очень активно.
Ранее "Телеграф" писал, кто стал обладательницей титула "Мисс принцесса Украины-2023". Победила Александра Зазимко из Чернигова.