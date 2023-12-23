У червоних окулярах-авіаторах: модель Белла Хадід показала актуальний street style (фото)

27-річна зірка вигуляла трендове пальто на шопінгу

Відома американська супермодель Белла Хадід — одна з найоплачуваніших моделей світу. 27-річна знаменитість підкорює світові подіуми, а її стиль одягу копіюють багато модниць. Наприклад, цього року Хадід популяризувала спортивні джерсі, а цієї зими вона активно демонструє сучасний міський стиль.

Так, зірка прогулялася вулицями Нью-Йорка у трендовому пальті міді із золотистими вставками. У п’ятницю ввечері Белла Хадід вирушила в ньому за різдвяними покупками для своїх рідних та друзів. Папараці "підловили" модель в одному з місцевих магазинів дитячих товарів.

Пальто коричневого кольору 27-річна Белла поєднала з білим боді, який підкреслив декольте дівчини, сорочкою в тон і темно-синіми джинсами. Завершили образ чорні шкіряні черевики із квадратним носком.

Крім того, вуличний аутфіт був доповнений окулярами-авіаторами у темно-червоній оправі та золотими прикрасами, серед яких були великі сережки-обручі та довга підвіска з кулоном-сердечком.

Белла Хадід мала чудовий вигляд, вирушивши по магазинах у Нью-Йорку. Фото: Getty Images

27-річна модель була стильною у білому боді та коричневому пальті. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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