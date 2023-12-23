В красный очках-авиаторах: модель Белла Хадид показала актуальный street style (фото)

27-летняя звезда выгуляла трендовое пальто на шопинге

Известная американская супермодель Белла Хадид — одна из самых высокооплачиваемых моделей мира. 27-летняя знаменитость покоряет мировые подиумы, а ее стиль одежды копируют многие модницы. К примеру, в этом году Хадид популяризовала спортивные джерси, а этой зимой она активно демонстрирует современный городской стиль.

Так, звезда прогулялась по улицам Нью-Йорка в трендовом пальто миди с золотистыми вставками. В пятницу вечером Белла Хадид отправилась в нем за рождественскими покупками для своих родных и друзей. Папарацци "подловили" модель в одном из местных магазинов детских товаров.

Клетчатое пальто коричневого цвета 27-летняя Белла сочетала с белым боди, который подчеркнул декольте девушки, рубашкой в тон и темно-синими джинсами. Завершили образ черные кожаные ботинки с квадратным носком.

Кроме того, уличный аутфит был дополнен очками-авиаторами в темно-красной оправе и золотыми украшениями, среди которых были большие сережки-обручи и длинная подвеска с кулоном-сердечком.

Белла Хадид выглядела великолепно, отправившись по магазинам в Нью-Йорке. Фото: Getty Images

27-летняя модель была стильной в белом боди и коричневом пальто. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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