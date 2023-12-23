Українська модель розкрила правду про стосунки з холостяком Добриніним

Чара Хорив натякнула на роман з Микитою Добриніним

Модель Чара Хорів та розлучений Микита Добринін вже неодноразово з’являлися на публіці та у сторіс разом. Шанувальники давно приписують їм роман, однак точно в цьому не переконані.

Все почалося з того, Микита і Чара з’явилися разом на червоній доріжці церемонії вручення музичної премії Muzvar Awards 2023, яка відбулася ще 26 вересня. Вони навіть сфотографувалися разом. Також варто зазначити, що частенько вони коментують дописи один одного в Instagram.

Коментар Микити під відео Чари

Коментар Чари від відео Микити

Чара Хорив і Микита Добринін

Нагадаємо, що Чара Хорив — відом українська модель та блогерка, яка на початку 2023-го розійшлася з Богданом Буше. Після цього у неї не було стосунків цілий рік. Однак на YouTube каналі ILA у випуску Girl Talk Чара підтвердила, що отримує букети та подарунки від ведучого та викладає це у свої сторіс: "Інколи дуже приємно, коли тобі хтось щось дарує, викласти це в соцмережі. Ти просто не можеш себе стримати".

Також варто зазначити, що Сергій Халус, що теж знімався у цьому випуску, намагався розкрити цей роман та випитати деталі. На що Чара з посмішкою відповіла: "Я весь рік отак сама була, а от в кінці року я зрозуміла, що вже хочу стосунків". Після цього всі блогери цокнулися келихами і промовили: "Дякую за ексклюзив". Що ще більше натякає на роман блогерки та шоумена.

На запитання "Яке найкраще побачення у 2023 році" Чара відповіла лаконічно: "В кінці цього року було таке побачення. Я схопила дуже класний конект з людиною і я навіть цього дуже не очікувала". Це заінтригувало підписників ще більше.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Микита та його колишня дружина "ділять" маленького сина. Ми поділилися, з ким з батьків живе Лев.