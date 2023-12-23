Украинская модель раскрыла правду об отношениях с холостяком Добрыниным

Чара Хорив намекнула на роман с Никитой Добрыниным

Модель Чара Хорив и разведенный Никита Добрынин уже неоднократно появлялись на публике и вместе вместе. Почитатели давно приписывают им роман, однако точно в этом не уверены.

Все началось с того, Никита и Чара появились вместе на красной дорожке церемонии вручения музыкальной премии Muzvar Awards 2023, состоявшейся еще 26 сентября. Они даже сфотографировались вместе. Также стоит отметить, что частенько они комментируют посты друг друга в Instagram.

Комментарий Никиты под видео Чары

Комментарий Чары от видео Никиты

Чара Хорив и Никита Добрынин

Напомним, что Чара Хорив — известная украинская модель и блогерша, которая в начале 2023-го разошлась с Богданом Буше. После этого у нее не было отношений целый год. Однако на YouTube канале ILA в выпуске Girl Talk Чара подтвердила, что получает букеты и подарки от ведущего и выкладывает это в свои сторис: "Иногда очень приятно, когда тебе кто-то дарит, выложить это в соцсети. Ты просто не можешь себя сдержать".

Также следует отметить, что Сергей Халус, тоже снимавшийся в этом выпуске, пытался раскрыть этот роман и выпросить детали. На что Чара с улыбкой ответила: "Я весь год так одна была, а вот в конце года я поняла, что уже хочу отношений". После этого все блогеры чокнулись бокалами и произнесли: "Спасибо за эксклюзив". Что еще больше намекает на роман блогера и шоумена.

На вопрос "Какое лучшее свидание в 2023 году" Чара ответила лаконично: "В конце этого года было такое свидание. Я схватила очень классный конект с человеком и я даже этого очень не ожидала". Это заинтриговало подписчиков еще больше.

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