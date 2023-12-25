Тіна Кароль проникливо переспівала щедрівку "Ой сивая тая зозуленька" (відео)
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Тіна Кароль і PROBASS & HARDI виконали нову версію щедрівки
Під час різдвяних свят звертатися в піснях до традиційної української культури велить наша ментальність та ідентичність. Зокрема українська співачка Тіна Кароль разом з гуртом PROBASS & HARDI виконали нову версію відомої української щедрівки "Ой сивая тая зозуленька".
Знану різдвяну пісню осучаснили, додавши проникливості та глибини фольклорному твору. Сучасну версію щедрівки Кароль виконала в ефірі "Сніданку з 1+1" та поділилася відповідним відео на сторінці в Facebook.
"Нове звучання відомої щедрівки. Трошки настрою вам. Все буде Україна!" – написала Кароль.
Тіна Кароль уточнила, що сама звернулася до гурту PROBASS & HARDI, аби разом долучитися до різдвяної музичної ініціативи. Лідер колективу зазначив, що дуже важливо популяризувати первозданну українську культуру.
Шанувальникам припав до душі новий варіант щедрівки. Українці похвалили сучасну адаптацію старої щедрівки.
- "Дуже милозвучний спів!".
- "До чого ж гарно".
- "Дуже круто, до мурах. Тіна не перестає дивувати!".
- "Ну нарешті, оце вау".
- "Звучить по-новому. Круто!"
Раніше "Телеграф" писав, що українські знаменитості привітали всіх з Різдвом. Ще з учорашнього Святвечора вони активно публікують святкові фото.