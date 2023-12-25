Тіна Кароль проникливо переспівала щедрівку "Ой сивая тая зозуленька" (відео)

Тіна Кароль і PROBASS & HARDI виконали нову версію щедрівки

Під час різдвяних свят звертатися в піснях до традиційної української культури велить наша ментальність та ідентичність. Зокрема українська співачка Тіна Кароль разом з гуртом PROBASS & HARDI виконали нову версію відомої української щедрівки "Ой сивая тая зозуленька".

Знану різдвяну пісню осучаснили, додавши проникливості та глибини фольклорному твору. Сучасну версію щедрівки Кароль виконала в ефірі "Сніданку з 1+1" та поділилася відповідним відео на сторінці в Facebook.

"Нове звучання відомої щедрівки. Трошки настрою вам. Все буде Україна!" – написала Кароль.

Тіна Кароль вразила співом

Тіна Кароль уточнила, що сама звернулася до гурту PROBASS & HARDI, аби разом долучитися до різдвяної музичної ініціативи. Лідер колективу зазначив, що дуже важливо популяризувати первозданну українську культуру.

Шанувальникам припав до душі новий варіант щедрівки. Українці похвалили сучасну адаптацію старої щедрівки.

"Дуже милозвучний спів!".

"До чого ж гарно".

"Дуже круто, до мурах. Тіна не перестає дивувати!".

"Ну нарешті, оце вау".

"Звучить по-новому. Круто!"

Раніше "Телеграф" писав, що українські знаменитості привітали всіх з Різдвом. Ще з учорашнього Святвечора вони активно публікують святкові фото.