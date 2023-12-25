Тина Кароль проникновенно перепела щедровку "Ой сивая тая зозуленька" (видео)

Тина Кароль и PROBASS & HARDI исполнили новую версию щедровки

Во время рождественских праздников обращаться в песнях к традиционной украинской культуре велит наша ментальность и идентичность. В частности, украинская певица Тина Кароль вместе с группой PROBASS & HARDI исполнили новую вариант известной украинской щедровки "Ой сивая тая зозуленька".

Известную рождественскую песню сделали современной, придав проницательности и глубины фольклорному произведению. Современную версию щедровки Кароль исполнила в эфире "Сніданку с 1+1" и поделилась соответствующим видео на странице Facebook.

"Новое звучание известной щедровки. Немного настроения вам. Все будет Украина!" – написала артистка.

Тина Кароль поразила пением

Тина Кароль уточнила, что сама обратилась к группе PROBASS & HARDI, чтобы вместе приобщиться к рождественской музыкальной инициативе. Лидер коллектива отметил, что очень важно популяризировать первозданную украинскую культуру.

Поклонникам пришелся по душе новый вариант щедровки. Украинцы похвалили современную адаптацию старой песни.

"Очень благозвучное пение!".

"До чего же хорошо".

"Очень круто! Тина не перестает удивлять!".

"Ну наконец, вот вау".

"Звучит по-новому. Круто!"

Ранее "Телеграф" писал, что украинские знаменитости поздравили всех с Рождеством. Они активно публикуют праздничные фото.