Укр

Тина Кароль проникновенно перепела щедровку "Ой сивая тая зозуленька" (видео)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Автор
Тина Кароль в роскошной вышиванке Новость обновлена 25 декабря 2023, 12:42
Тина Кароль в роскошной вышиванке. Фото Скриншот с видео

Тина Кароль и PROBASS & HARDI исполнили новую версию щедровки

Во время рождественских праздников обращаться в песнях к традиционной украинской культуре велит наша ментальность и идентичность. В частности, украинская певица Тина Кароль вместе с группой PROBASS & HARDI исполнили новую вариант известной украинской щедровки "Ой сивая тая зозуленька".

Известную рождественскую песню сделали современной, придав проницательности и глубины фольклорному произведению. Современную версию щедровки Кароль исполнила в эфире "Сніданку с 1+1" и поделилась соответствующим видео на странице Facebook.

"Новое звучание известной щедровки. Немного настроения вам. Все будет Украина!" – написала артистка.

Тина Кароль поразила пением

Тина Кароль уточнила, что сама обратилась к группе PROBASS & HARDI, чтобы вместе приобщиться к рождественской музыкальной инициативе. Лидер коллектива отметил, что очень важно популяризировать первозданную украинскую культуру.

Поклонникам пришелся по душе новый вариант щедровки. Украинцы похвалили современную адаптацию старой песни.

  • "Очень благозвучное пение!".
  • "До чего же хорошо".
  • "Очень круто! Тина не перестает удивлять!".
  • "Ну наконец, вот вау".
  • "Звучит по-новому. Круто!"

Ранее "Телеграф" писал, что украинские знаменитости поздравили всех с Рождеством. Они активно публикуют праздничные фото.

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#Песня #Новости Кароль #Щедривка