Тина Кароль проникновенно перепела щедровку "Ой сивая тая зозуленька" (видео)
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Тина Кароль и PROBASS & HARDI исполнили новую версию щедровки
Во время рождественских праздников обращаться в песнях к традиционной украинской культуре велит наша ментальность и идентичность. В частности, украинская певица Тина Кароль вместе с группой PROBASS & HARDI исполнили новую вариант известной украинской щедровки "Ой сивая тая зозуленька".
Известную рождественскую песню сделали современной, придав проницательности и глубины фольклорному произведению. Современную версию щедровки Кароль исполнила в эфире "Сніданку с 1+1" и поделилась соответствующим видео на странице Facebook.
"Новое звучание известной щедровки. Немного настроения вам. Все будет Украина!" – написала артистка.
Тина Кароль уточнила, что сама обратилась к группе PROBASS & HARDI, чтобы вместе приобщиться к рождественской музыкальной инициативе. Лидер коллектива отметил, что очень важно популяризировать первозданную украинскую культуру.
Поклонникам пришелся по душе новый вариант щедровки. Украинцы похвалили современную адаптацию старой песни.
- "Очень благозвучное пение!".
- "До чего же хорошо".
- "Очень круто! Тина не перестает удивлять!".
- "Ну наконец, вот вау".
- "Звучит по-новому. Круто!"
Ранее "Телеграф" писал, что украинские знаменитости поздравили всех с Рождеством. Они активно публикуют праздничные фото.