Куди зникли перші красуні Інна Цимбалюк та Олександра Ніколаєнко та що вони думають про війну (фото)

Українські моделі Інна Цимбалюк та Олександра Ніколаєнко воліють не висловлюватися про війну в Україні

Чимало знаменитостей, попри реалії війни живуть так, ніби її в Україні немає або ж узагалі зникають з інформаційного простору, аби відкрито не говорити про повномасштабне вторгнення. До них належать перші українські красуні Інна Цимбалюк та Олександра Ніколаєнко.

"Телеграф" зібрав цікаву інформацію про топових красунь, які наразі наче канули в лету. Цимбалюк облюбувала Росію, а Ніколаєнко живе в США.

Інна Цимбалюк

Інна Цимбалюк родом з Буковини. Вона учасниця багатьох конкурсів краси, зокрема "Міс Західна Україна-1998", "Панна Західна Україна-2001", "Королева Києва-2003", а в 2006 році красуня здобула перемогу на конкурсі "Міс Україна Всесвіт". Жінка відома українським глядачам як телеведуча популярних шоу та акторка. Знімалася вона у серіалі "Серцю не накажеш", а також зіграла у кількох інших стрічках.

Інна Цимбалюк часто фігурувала на екранах телевізора

Інна вийшла заміж за російського олігарха Ігоря Пестрикова, який старше її на два десятки. За бізнесменом тягнеться погана слава, адже його звинувачували у розкраданні мільйонів. До слова, сім’я Інни Цимбалюк товаришує з путіністом і українофобом, російським співаком Олександром Буйновим.

Цимбалюк у Москві народила доньку

Цимбалюк облюбувала три країни – Україну, Францію та Росію. Певний час модель жила в Парижі, а доньку народила в Москві.

Інна Цимбалюк в образі

Після 24 лютого 2022 року українка лише раз згадала про Україну. Інна написала, що молиться за рідну країну і все.

Олександра Ніколаєнко

Українська красуня Олександра Ніколаєнко, яка обходить увагою тему війни в Україні, стала популярною ще в 90-х. Народилася вона в Будапешті, а вищу освіту здобувала в Одесі, у 16 років Ніколаєнко завоювала свій перший титул – "Міс Одеса". Згодом – закрутилося: "Міс Україна-2001", фіналістка конкурсів "Міс Всесвіт-2001", "Міс американська мрія — 2001" і "Міс туризм Інтернешнл-2002". Також Ніколаєнко заснувала конкурс краси "Міс Україна — Всесвіт".

Олександра Ніколаєнко здобула чимало титулів

Олександра облюбувала Америку та брала участь в американських конкурсах краси. Познайомившись з Дональдом Трампом, жінка зустріла свою долю. Бізнес-партнер та друг Трампа Філ Раффін став чоловіком Ніколаєнко. Олександра вийшла заміж за американського мільярдера 2008 року, її не зупинило те, що чоловік старший за неї на 46 років.

Дональд Трамп познайомив модель зі своїм другом

Весілля було дуже помпезним. Сукню Олександрі шив легендарний американський дизайнер Майкл Корс. На святі виступали Петро Чорний, Селін Діон та Джастін Тімберлейк.

Щаслива Ніколаєнко з чоловіком та дитиною

Ніколаєнко народила своєму чоловікові двох дітей – сина і доньку.

Олександра веде закритий спосіб життя, її неможливо знайти у соціальних мережах і світлин із зіркою практично немає. Про Україну вона не згадує.

Раніше "Телеграф" писав, що названо переможницю конкурсу "Міс Всесвіт-2023". Першою красунею стала представниця Нікарагуа, 23-річна Шейнніс Паласіос.