Куда исчезли первые красавицы Инна Цимбалюк и Александра Николаенко и что они думают о войне (фото)

Украинские модели Инна Цимбалюк и Александра Николаенко предпочитают не высказываться о войне в Украине

Многие знаменитости, несмотря на реалии войны, живут так, будто ее в Украине нет или вообще исчезают из информационного пространства, чтобы открыто не говорить о полномасштабном вторжении. К ним относятся первые украинские красавицы Инна Цимбалюк и Александра Николаенко.

"Телеграф" собрал интересную информацию о топовых красавицах, которые словно канули в лету. Цимбалюк облюбовала Россию, а Николаенко живет в США.

Инна Цимбалюк

Инна Цимбалюк родом из Буковины. Она участница многих конкурсов красоты, в частности "Мисс Западная Украина-1998", "Панна Западная Украина-2001", "Королева Киева-2003", а в 2006 году красавица победила на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". Женщина известна украинским зрителям как телеведущая популярных шоу и актриса. Снималась она в сериале "Сердцу не прикажешь", а также сыграла в ряде других лент.

Инна Цимбалюк часто фигурировала на экранах телевизора

Инна вышла замуж за российского олигарха Игоря Пестрикова, который старше ее на два десятка. За бизнесменом тянется плохая слава, ведь его обвиняли в хищении миллионов. К слову, семья Инны Цимбалюк дружит с путинистом и украинофобом Александром Буйновым.

Цимбалюк в Москве родила дочь

Цимбалюк облюбовала три страны – Украину, Францию и Россию. Одно время модель жила в Париже, а дочь родила в Москве.

Инна Цимбалюк в образе

После 24 февраля 2022 украинка лишь раз вспомнила об Украине. Инна написала, что молится о родной стране и все.

Александра Николаенко

Украинская красавица Александра Николаенко, обходящая вниманием тему войны в Украине, стала популярной еще в 90-х. Родилась она в Будапеште, а высшее образование получала в Одессе, в 16 лет Николаенко завоевала свой первый титул – "Мисс Одесса". Вскоре – закрутилось: "Мисс Украина-2001", финалистка конкурсов "Мисс Вселенная-2001", "Мисс американская мечта — 2001" и "Мисс туризм Интернешнл-2002". Также Николаенко учредила конкурс красоты "Мисс Украина — Вселенная".

Александра Николаенко получила немало титулов

Александра полюбила Америку и участвовала в американских конкурсах красоты. Познакомившись с Дональдом Трампом, женщина встретила свою судьбу. Бизнес-партнер и друг Трампа Фил Раффин стал мужем Николаенко. Александра вышла замуж за американского миллиардера в 2008 году, ее не остановило то, что мужчина старше ее на 46 лет.

Дональд Трамп познакомил модель со своим другом

Свадьба была очень помпезной. Платье Александре шил легендарный американский дизайнер Майкл Корс. На празднике выступали Петр Черный, Селин Дион и Джастин Тимберлейк.

Счастливая Николаенко с мужем и ребенком

Николаенко родила своему мужу двоих детей – сына и дочь.

Александра ведет закрытый образ жизни, ее невозможно найти в социальных сетях и фотографий со звездой практически нет. Об Украине знаменитость не вспоминает.

Ранее "Телеграф" писал, что названа победительница конкурса "Мисс Вселенная-2023". Первой красавицей стала представительница Никарагуа, 23-летняя Шейннис Паласиос.