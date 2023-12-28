Дружина Брюса Вілліса показала рідкісні світлини з чоловіком (фото)
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Емма та Вілліс обмінялися ніжностями
Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, в якого діагностували деменцію, оприлюднила низку свіжих фотографій. На світлинах щаслива пара позувала на тлі екзотичних рослин.
Романтичними знімками британська модель Емма Гемінг поділилася на своїй сторінці в Instagram. Емма для фотосесії обрала блакитну довгу сорочку та сонцезахисні окуляри, а Брюс був у солом'яному капелюсі, сорочці кольору хакі та шортах.
На фото знаменитості мали щасливий та умиротворений вигляд.
Таким красивим фотосетом подружжя відзначило важливу дату — 16 років відтоді, як пара почала зустрічатися. "16 років поряд з цим особливим чоловіком. Моє кохання і захоплення ним лише зростає", — щиро написала модель.
Раніше "Телеграф" писав, що зірка "Нестримних" Дольф Лунгрен розповів про боротьбу з важкою хворобою. Чоловік вже вісім років бореться з раком.