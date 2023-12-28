Дружина Брюса Вілліса показала рідкісні світлини з чоловіком (фото)

Емма та Вілліс обмінялися ніжностями

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, в якого діагностували деменцію, оприлюднила низку свіжих фотографій. На світлинах щаслива пара позувала на тлі екзотичних рослин.

Романтичними знімками британська модель Емма Гемінг поділилася на своїй сторінці в Instagram. Емма для фотосесії обрала блакитну довгу сорочку та сонцезахисні окуляри, а Брюс був у солом'яному капелюсі, сорочці кольору хакі та шортах.

Брюс Вілліс та Емма Гемінг уже 16 років разом

На фото знаменитості мали щасливий та умиротворений вигляд.

Таким красивим фотосетом подружжя відзначило важливу дату — 16 років відтоді, як пара почала зустрічатися. "16 років поряд з цим особливим чоловіком. Моє кохання і захоплення ним лише зростає", — щиро написала модель.

Раніше "Телеграф" писав, що зірка "Нестримних" Дольф Лунгрен розповів про боротьбу з важкою хворобою. Чоловік вже вісім років бореться з раком.