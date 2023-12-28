Жена Брюса Уиллиса показала редкие фотографии с мужем (фото)

Эмма и Уиллис обменялись нежностями

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали деменцию, обнародовала ряд свежих фотографий. На снимках счастливая пара позировала на фоне экзотических растений.

Романтическими фото британская модель Эмма Гемминг поделилась на своей странице в Instagram. Эмма для фотосессии выбрала голубую рубашку и солнцезащитные очки, а Брюс был в соломенной шляпе, рубашке цвета хаки и шортах.

Брюс Уиллис и Эмма Гемминг уже 16 лет вместе

На фото знаменитости выглядели счастливыми и умиротворенными.

Таким красивым фотосетом супруги отметили важную дату — 16 лет с тех пор, как пара начала встречаться. "16 лет рядом с этим особым мужчиной. Моя любовь и восхищение только растет", — искренне написала модель.

Ранее "Телеграф" писал, что звезда "Неудержимых" Дольф Лунгрен рассказал о борьбе с тяжелой болезнью. Мужчина уже восемь лет борется с раком.