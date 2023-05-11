Врачи давали не больше трех лет: звезда "Неудержимых" рассказал о борьбе со смертельной болезнью

О проблемах со здоровьем актер долго молчал, продолжая сниматься в кино

Американский актер и режиссер шведского происхождения, мастер боевых искусств Дольф Лундгрен откровенно рассказал о своем онкологическом заболевании. Звезда "Рокки -4", "Универсального солдата" и "Неудержимых" уже восемь лет борется с раком.

Об этом 65-летний актер рассказал в интервью журналисту Грэму Бенсингеру на шоу "In Depth With Graham Bensinger". Ранее он скрывал свои проблемы со здоровьем от общественности.

Так, врачи впервые обнаружили раковую опухоль на почке актера в 2015 году, тогда же он перенес операцию по удалению образования. В течение пяти лет он регулярно проходил проверку у медиков, пока в 2020 году не почувствовал недомогание. Обследование показало шесть новых опухолей, одна из которых большого размера. Лундгрен начал системную терапию в 2021 году, хотя готовился к съемкам в "Аквамене" и продолжении "Неудержимых".

По словам актера, медики давали ему неутешительные прогнозы, просили больше проводить время с семьей. В одном из диалогов врач прямо сказал, что мужчине осталось жить не более двух-трех лет.

К счастью, Лундгрен решил обратиться к другому специалисту. С новым лечащим врачом он пошел на поправку, в 2022 году опухоли начали уменьшаться. Ныне актер продолжает принимать лекарства, а также медики удаляют оставшиеся рубцы. Он надеется, что рак не будет прогрессировать снова.

В 2023 году состоится две премьеры с участием Лундгрена. В сентябре на экраны выйдет четвертая часть "Неудержимых", а в декабре – "Аквамен-2".

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