Лікарі давали не більше трьох років: зірка "Нестримних" розповів про боротьбу зі смертельною хворобою

Про проблеми зі здоров’ям актор довго мовчав, продовжуючи зніматися у кіно

Американський актор та режисер шведського походження, майстер бойових мистецтв Дольф Лундгрен відверто розповів про своє онкологічне захворювання. Зірка "Роккі-4", "Універсального солдата" та "Нестримних" вже вісім років бореться з раком.

Про це 65-річний актор розповів в інтерв’ю журналісту Грему Бенсінгеру на шоу In Depth With Graham Bensinger. Раніше він приховував свої проблеми із здоров’ям від громадськості.

Так, лікарі вперше виявили ракову пухлину на нирці актора у 2015 році, тоді ж він переніс операцію з видалення утворення. Протягом п’яти років він регулярно проходив перевірку у медиків, поки в 2020-му не відчув нездужання. Обстеження показало шість нових пухлин, одна з яких великого розміру. Лундгрен розпочав системну терапію у 2021 році, хоча готувався до зйомок в "Аквамені" та продовженні "Нестримних".

За словами актора, медики давали йому невтішні прогнози, просили більше проводити час із сім’єю. В одному з діалогів лікар прямо сказав, що чоловікові лишилося жити не більше двох-трьох років.

На щастя, Лундгрен вирішив звернутися до іншого фахівця. З новим лікарем його стан покращився, в 2022 році пухлини почали зменшуватися. Нині актор продовжує приймати ліки, а також медики видаляють рубці, що залишилися. Він сподівається, що рак не прогресуватиме знову.

В 2023 році відбудеться дві прем’єри за участю Лундгрена. У вересні на екрани вийде четверта частина "Нестримних", а у грудні — "Аквамен-2".

Раніше "Телеграф" розповідав, що важкохворий Брюс Вілліс відсвяткував 68-річчя у родинному колі. А нещодавно у "міцного горішка" народилася онука, дідусем актор став уперше.