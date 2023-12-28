Ірина Сопонару засвітилася разом із сестрою в Лондоні (відео)

Ірина Сопонару з коханим та сестрою перебувають у Великій Британії

Гумористка Ірина Сопонару, яка виступає в "Жіночому Кварталі", наразі має різдвяні канікули у Великій Британії з коханим Рісом. У Лондоні знаменитість зустрілася зі своєю сестрою.

У Лондоні живуть батьки її нареченого, а також її рідна сестра Наталія. На сторінці в Instagram акторка розмістила позитивне відео, де сестри налаштовані на святкування.

Усміхнені дівчата цокаються бокалами. Сопонару уточнила, що нещодавно її сестра Наталія відсвяткувала день народження.

Ірина Сопонару зі своєю сестрою

"Знаєте, хто ця красуня? Це моя сеструня і сьогодні в неї день народження. От якого найкращого в світі косметолога я від вас приховувала. Люблю тебе до нестями. Сяй, зіронько, і будь найщасливіша", — з любов’ю звернулася Сопонару до сестри.

У Лондоні панує святковий настрій

Шанувальники гумористки одразу долучилися до привітань та висловили свій захват.

"Дуже гарна!"

"З Днем народження сеструню!"

"Просто богині! Нехай ваша сестра буде щаслива!"

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