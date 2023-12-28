Ирина Сопонару засветилась вместе с сестрой в Лондоне (видео)

Ирина Сопонару с любимым и сестрой находятся в Великобритании

Выступающая в "Женском Квартале" юмористка Ирина Сопонару сейчас на рождественских каникулах в Великобритании с любимым Рисом. В Лондоне знаменитость встретилась со своей сестрой.

В Лондоне живут родители ее жениха, а также родная сестра Наталья. На странице в Instagram актриса разместила положительное видео, где сестры явно настроены на празднование.

Улыбающиеся девушки цокают бокалами. Сопонару уточнила, что недавно ее сестра Наталья отметила день рождения.

Ирина Сопонару со своей сестрой

"Знаете, кто эта красотка? Это моя сестренка и сегодня у нее день рождения. Вот какого лучшего в мире косметолога я от вас скрывала. Люблю тебя до безумия. Сяй, звездочка, и будь самая счастливая", — с любовью обратилась Сопонару к сестре. .

В Лондоне царит праздничное настроение

Поклонники юмористки сразу присоединились к поздравлениям и выразили свое восхищение девченками.

"Очень хорошенькая!"

"С Днем рождения сестру!"

"Просто богини! Пусть ваша сестра будет счастлива!"

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