Міка Ньютон, Еллерт, Каменських та інші: кому з українських зірок вдалося підкорити Америку, а про кого всі забули

Багато українських зірок мріють поширювати свою творчість не лише в межах своєї країни, а й на європейський та американський ринок.

Під час війни в українських виконавців з’явилася унікальна нагода продемонструвати свої таланти в різних країнах Європи. Деякі на цьому ринку працювали вперше і лише знайомили європейського глядача зі своєю музикою, виступаючи на благодійних концертах на підтримку України. Тоді як інші вже багато років мають своїх фанатів у Європі. Наприклад, Вєрка Сердючка, яка стала справжньою суперзіркою у Європі після фантастичного виступу на Євробаченні. Подібна історія і у групи Go_A, які дуже сподобалися європейцям після участі у пісенному конкурсі.

Американський музичний ринок для українських артистів більш далекий, ніж європейський, але мріє про нього дуже багато зірок. "Телеграф" дослідив, як українські артисти намагалися та продовжують намагатися "штурмувати" Америку своєю творчістю, і ділиться зі своїми читачами.

Настя Каменських підкорює латиноамериканський ринок і мріє про Греммі

Співачка Настя Каменських, яка вже здобула свою армію фанатів в Україні, вирішила підкорювати і американський та латиноамериканський музичний ринок. Ще до війни артистка активно займалася вивченням іспанської мови та випустила кілька успішних іспаномовних релізів, які гарно зайшли і в Україні. Чого тільки варті хіти Elefante, Peligroso та A huevo.

Настя Каменських неодноразово зізнавалася, що мріє про Греммі, а це одна з найвищих музичних нагород в Америці, якою нагороджує артистів Національна академія мистецтва та науки звукозапису. Очевидно, що Греммі не дадуть за українську чи російську пісню, тож зірка вирішила зайти через латиноамериканський музичний ринок.

З початку війни перший час Каменських відсиджувалася за кордоном. Потім почала виступати з благодійними концертами та ходила закордонними телешоу, розповідаючи про ситуацію в Україні. Зрештою артистка таки повернулася до України, і після кількох скандалів та хвилі критики, схоже, знову повернулася до амбіцій та реалізації своєї мрії про Греммі.

У листопаді 2023 року Настя презентувала чергову пісню іспанською мовою під назвою Tu y Yo. Відразу після прем’єри артистка вирушила у промо-тур, презентувати нову композицію на майданчиках у Латинській Америці.

Міка Ньютон не підкорила Америку, натомість відхопила чоловіка-американця

У далеких 2000-х Міка Ньютон була у всіх на слуху, а її трепетні пісні дуже подобалися дівчаткам-підліткам. Свого часу Оксана Грицай, а саме так звати Міку Ньютон насправді, співпрацювала із екс-продюсером Ані Лорак Юрієм Фальосою. Він помітив її на фестивалі "Чорноморські ігри" у 2002 році та взяв під своє крило. І дуже успішно, адже пісня Міки Ньютон стала саундтреком до мегапопулярного на той час російського серіалу "Кадетство". Тоді її слухали всі, ледь не з кожного чайника.

2009 року Міка Ньютон розірвала співпрацю з Фальосою, але все ще залишалася популярною. Потап, коли створював дует, навіть розглядав Міку Ньютон на роль своєї солістки, однак, вибрав Настю Каменських.

У 2011 року Міка Ньютон взяла участь у Нацвідборі, а пізніше представляла Україну на "Євробаченні", і увійшла до п’ятірки найкращих — вона посіла 4-те місце. Однак після того "Євробачення" артистка зникла з радарів в Україні, і, як виявилося, вирушила підкорювати Америку.

Проте, з музичною кар’єрою там їй не дуже поталанило, а ось особисте життя Міка Ньютон таки влаштувала — 2018 року вона вийшла заміж за американського бізнесмена.

Відомо, що до початку війни співачка часто приїжджала до України, проте після вторгнення з’являється тут рідше. Зараз Міка Ньютон живе у США, знімається там у рекламі та працює моделлю.

Макс Чмерковський – українець, якому вдалося підкорити Америку танцями

Макс Чмерковський спочатку підкорив Америку і лише потім заявив про себе в Україні. Хореограф емігрував до США ще в 90-х разом з батьками, але ніколи не забував своє українське коріння.

Йому вдалося досягти небувалих успіхів у танцях. Макс Чмерковський прославився у США завдяки участі в американському телевізійному проекті "Танці із зірками". Там він виступав у ролі професійного хореографа. Взявши участь у десяти сезонах програми, Чмерковський чотири рази проходив у фінал, посівши двічі третє, а ще двічі друге місце.

Свого часу американський журнал People навіть назвав одесита Макса Чмерковського одним із найзавидніших холостяків світу.

До речі про холостяка. У 2011 році на екрани українського телебачення вийшов перший сезон шоу "Холостяк", і саме Макс Чмерковський став головним героєм цього реаліті-шоу. Проте стосунки з переможницею шоу Олександрою Шульгіною після проекту у нього не склалися, хоча він і забрав її із собою до Америки.

Ще раз дуже яскраво Макс Чмерковський заявив про себе на українському телебаченні, коли став членом журі шоу "Танці із зірками". Це було в останньому сезоні проекту перед початком повномасштабної війни.

Однак після проекту Чмерковський повернувся до США, де продовжує займатися танцями та піклується про дружину та дітей.

Олександр Еллерт — підкорює Америку гумором

Українці, здається, вже змирилися з тим, що переможець романтичного реаліті шоу "Холостячка" та екс-сценарист "Квартал 95" Олександр Еллерт втік до США з кінцями, і це під час війни. Про те, як саме йому вдалося перетнути кордон, комік відмовчується, хоча запевнив фанатів, що зробив це абсолютно законно і вже їздив туди-назад кілька разів.

В Америці комік, судячи з його постів Instagram, займається стендапом. Як відомо, у США багато дрібних стендап-клубів і так званих "відкритих мікрофонів", де коміки намагаються заявити про себе і досягти успіху. Активно таким способом "зачепитися" в Америці користуються російські стендапери. Схоже, Еллерт вирішив піти їх шляхом. При цьому варто зазначити, що виступає Сашко і англійською, і українською, і російською мовами, мабуть, залежно від аудиторії.

Аліна Гросу поїхала до США підвищувати кваліфікацію

Популярна співачка Аліна Гросу зустріла повномасштабне вторгнення в Україні, спочатку вона перебралася до батьків у Чернівці, а через 10 місяців приголомшила шанувальників, що виїхала до США.

Як виявилося, артистка вирішила поїхати, щоб щось заробити та вчитися. А можливо Аліна вирішила підкорювати Голлівуд?

Як би там не було, своє життя та побут в американському Лос-Анджелесі Аліна вирішила показувати шанувальникам у своєму Instagram. За час в Америці Гросу випустила вже кілька пісень та кліпів і, можливо, навіть почала заново влаштовувати особисте життя. У своєму мікроблозі Аліна вже неодноразово натякала на появу в її житті чоловіка, правда, поки не стала відкривати його особистість.

До речі, нещодавно ми писали, що Гросу вперше за рік приїхала з Америки до рідних в Україну. Схоже, її візит додому приурочений до різдвяних свят, які відзначають у сімейному колі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Аліна Гросу у знущальній манері відповіла хейтерам на питання про життя в Росії. Як відомо, свого часу Гросу, як і багато українських зірок, намагалася підкорити російський музичний ринок.