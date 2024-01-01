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Мика Ньютон, Эллерт, Каменских и другие: кому из украинских звезд удалось покорить Америку, а о ком все забыли

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Галина Струс Галина Струс
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Среди украинских знаменитостей много тех, кто хочет покорить Америку
Среди украинских знаменитостей много тех, кто хочет покорить Америку. Фото Коллаж "Телеграф"

Многие украинские звезды мечтают распространять свое творчество не только в пределах своей страны, но и на европейский и американский рынок.

Во время войны у украинских исполнителей появилась уникальная возможность продемонстрировать свои таланты в разных странах Европы. Некоторые на этом рынке работали впервые и только знакомили европейского зрителя со своей музыкой, выступая на благотворительных концертах в поддержку Украины. Тогда как другие уже много лет имеют своих фанатов в Европе. Например, Верка Сердючка, которая стала настоящей суперзвездой в Европе после фантастического выступления на Евровидении. Подобная история и у группы Go_A, которые очень полюбились европейцам после участия в песенном конкурсе.

Американский музыкальный рынок для украинских артистов более далекий, чем европейский, но мечтают о нем очень многие. "Телеграф" исследовал, как украинские артисты пытались и продолжают пытаться "штурмовать" Америку своим творчеством, и делится со своими читателями.

Настя Каменских покоряет латиноамериканский рынок и мечтает о Грэмми

Певица Настя Каменских, которая уже завоевала свою армию фанатов в Украине, решила покорять и американский и латиноамериканский музыкальный рынок. Еще до войны артистка активно занималась изучением испанского языка и выпустила несколько успешных испаноязычных релизов, которые очень хорошо восприняли и в Украине. Чего только стоят хиты Elefante, Peligroso и A huevo.

Настя Каменских не раз признавалась, что мечтает о Грэмми, а это одна из самых высоких музыкальных наград в Америке, которой награждает артистов Национальная академией искусства и науки звукозаписи. Очевидно, что Грэмми не дадут за украинскую или российскую песню, поэтому звезда решила зайти через латиноамериканский музыкальный рынок.

Настя Каменских
Фото: https://www.instagram.com/kamenskux/

С начала войны первое время Каменских отсиживалась за границей. Потом начала выступать с благотворительными концертами и ходила по заграничным телешоу, рассказывая о ситуации в Украине. В конце концов артистка таки вернулась в Украину, и после нескольких скандалов и волны критики, похоже, снова вернулась к амбициям и реализацией своей мечты.

В ноябре 2023 года Настя презентовала очередную песню на испанском языке под названием Tu y Yo. Сразу после премьеры артистка отправилась в промо-тур презентовать новую композицию на площадках в Латинской Америке.

Мика Ньютон не покорила Америку, зато отхватила мужа-американца

В далеких 2000-х Мика Ньютон была у всех на слуху, а ее трепетные песни очень полюбились девочкам-подросткам. В свое время Оксана Грицай, а именно так зовут Мику Ньютон на самом деле, сотрудничала с экс-продюсером Ани Лорак Юрием Фалесой. Он заметил ее на фестивале "Черноморские игры" в 2002 году и взял под свое крыло. И весьма успешно, ведь песня Мики Ньютон стала саундтреком к мегапопулярному в то время российскому сериалу "Кадетство". Тогда ее слушали все, чуть ли не с каждого утюга.

В 2009 году Мика Ньютон разорвала сотрудничество с Фалесой, но все еще оставалась популярной. Потап, когда создавал дуэт даже рассматривал Мику Ньютон на роль своей солистки, однако, выбрал Настю Каменских.

В 2011 году Мика Ньютон приняла участие в Нацотборе, а позже представляла Украину на "Евровидении", и вошла в пятерку лучших — она заняла 4-е место. Однако, после того "Евровидения" артистка пропала с радаров в Украине, и как оказалось, отправилась покорять Америку.

Однако, с музыкальной карьерой там у нее не очень получилось, а вот личную жизнь Мика Ньютон таки устроила — в 2018 году она вышла замуж за американского бизнесмена.

Известно, что до начала войны певица часто приезжала в Украину, однако после вторжения появляется здесь реже. Сейчас Мика Ньютон живет в США, снимается там в рекламе и работает моделью.

Макс Чмерковский — украинец, которому удалось покорить Америку танцами

Макс Чмерковский сначала покорил Америку, и только потом заявил о себе в Украине. Хореограф эмигрировал в США еще в 90-х вместе с родителями, но никогда не забывал свои украинские корни.

Ему удалось добиться небывалых успехов в танцах. Макс Чмерковский прославился в США благодаря участию в американском телевизионном проекте "Танцы со звездами". Там он выступал в роли профессионального танцора. Приняв участие в десяти сезонах программы, Чмерковский четырежды проходил в финал, заняв дважды третье, а еще дважды второе место.

В свое время американский журнал People даже назвал одессита Макса Чмерковского одним из самых завидных холостяков мира.

К слову о холостяках. В 2011 году на экраны украинского телевидения вышел первый сезон шоу "Холостяк", и именно Макс Чмерковским стал главным героем этого реалити. Однако, отношения с победительницей шоу Александрой Шульгиной после проекта у него не сложились, хотя он и забрал ее с собой в Америку.

Еще раз очень ярко Макс Чмерковский заявил о себе на украинском телевидении, став членом жюри шоу "Танцы со звездами". Это было в последнем сезоне проекта перед началом полномасштабной войны.

Однако после проекта Чмерковский вернулся в США, где продолжает заниматься танцами и заботится о жене и детях.

Александр Эллерт — покоряет Америку юмором

Украинцы, кажется, уже смирились с тем, что победитель романтического реалити шоу "Холостячка" и экс-сценарист "Квартал 95" Александр Эллерт сбежал в США с концами, и это во время войны. О том, как именно ему удалось пересечь границу, комик отмалчивается, хотя заверил фанатов, что сделал это абсолютно законно и уже ездил туда-обратно несколько раз.

В Америке комик, судя по его постам Instagram, занимается стендапом. Как известно, в США много мелких стендап-клубов и так называемых "открытых микрофонов", где комики пытаются заявить о себе и добиться успеха. Активно таким способом "зацепиться" в Америке пользуются российские стендаперы. Похоже, Эллерт решил пойти их путем. При этом, стоит отметить, что выступает Саша и на английском, и на украинском и на русском языке, видимо, в зависимости от аудитории.

Алина Гросу уехала в США повышать квалификацию

Популярная певица Алина Гросу встретила полномасштабное вторжение в Украине, первое время она перебралась к родителям в Черновцы, а спустя 10 месяцев огорошила поклонников, что выехала в США.

Как оказалось, артистка решила уехать, чтобы что-то заработать и учиться. А может быть Алина решила покорять Голливуд?

Как бы там ни было, свою жизнь и быт в американском Лос-Анджелесе Алина решила показывать поклонникам в своем Instagram. За время в Америке Гросу выпустила уже несколько песен и клипов и, возможно, даже начала заново устраивать личную жизнь. В своем микроблоге Алина уже не раз намекала на появление в ее жизни мужчины, правда, пока не стала открывать его личность.

К слову, недавно мы писали, что Гросу впервые за год приехала к родным в Украину из Америки. Похоже, ее визит домой приурочен к рождественским праздникам, которые принято отмечать в семейном кругу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Алина Гросу в издевательской манере ответила хейтерам на вопрос о жизни в России. Как известно, в свое время Гросу, как и многие украинские звезды, пыталась покорить российский музыкальный рынок.

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#Мика Ньютон #Каменских #Гросу #Макс Чмерковский #Александр Эллерт