"Спалив хлів і посивів": Павло Зібров розповів про своє бурхливе дитинство

Артист часом ностальгує за неймовірною природою, серед якої виріс

Український співак Павло Зібров, який нещодавно розповідав про родичів-зомбі в Росії, пригадав, що мав дитинство, сповнене пригод. А одного разу через свою витівку майбутній артист посивів у тринадцятирічному віці.

Про це Зібров розповів в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону. Артист уточнив, що його не кортить відвідати рідні місця, бо там уже не залишилось рідних, проте часом він ностальгує за неймовірною природою.

"Уже нічого важливого немає. Мами немає – нема до кого їхати. Могилок немає рідних. Відвідувати когось. І всі вже мамині навіть двоюрідні, троюрідні – всі вже померли. А діти цих двоюрідних та троюрідних виїхали. Виїхали. Вимерло село, на жаль", – розповів він.

Зібров уточнив, що є колосальна ностальгія за тими долинами, де сіно косив, він любив спати в цьому сіні, відчувати його запах, слухати скрекіт цикад.

Павло Зібров і Дмитро Гордон щиро поговорили

Співак поділився і екстремальними дитячими спогадами.

"Я спалив хлів — і посивів. У мене сивина перша з'явилася в 13 років. Або 12 мені було. Я приїхав на канікули, так. І була прибудова туалету під соломою… А там оси сиділи в туалеті. Думаю, що вони там роблять? Треба взяти газети і викурити звідти. Я спокійно викурив, пішов, увімкнув телевізор – бачу, що валить дим", — пригадав Зібров.

Він пояснив, що весь хлів був під соломою, яка в результаті загорілася.

"Це і комора, це і курник, це і вугілля, і дрова, і де банки ми крутили, значить: там, крутилки ці всі. Загалом, це все зверху згоріло. Але через п'ять-сім хвилин, коли почало воно горіти , практично все село гасило", – уточнив артист.

Зібров пригадав, що з переляку вискочив на горіх. "Він метрів 15. А там вітер такий хитає. І я так обійняв — і не можу нічого вдіяти. Вже й тітка прийшла рідна, і там сусіди: "Злазь, Павлику". Мами не було. Мама десь на базарі була. А я не можу: мене зачепило. Мені просто відібрало мову", — розповів артист.

Зібров додав, що після пожежі хлів відбудовував разом із братом. Озброївшись пилкою та іншими інструментами, хлопці допомагали навести лад після пожежі.

"Я пам'ятаю, що у нас була пилорама, пилка. Від батька все це залишилося. Верстат верстатний. У нас, до речі, меблі вдома… У нас було все, що зроблено руками батька. Комод, стіл, стільці, етажерки, ну, шафи, кухня — все батько.У нього верстат був. Пахло завжди стружкою, фарбами, лаком. Це я запам'ятав на все життя. Тобто інструментів дуже було багато. Ми з братом стругали, перекривали, будували новий… Таке дитинство. Захоплююче дитинство", – артист Зібров.

Раніше "Телеграф" писав, що артист Павло Зібров викрив запроданку Таїсію Повалій у брехні. Співак "розніс" інтерв’ю співачки, де вона говорила про орендоване житло та санкції.