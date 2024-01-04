Селена Гомес засвітилася у компанії екзотичного бойфренда (фото)

Селена Гомес зустрічається зі своїм продюсером

Американська акторка та співачка Селена Гомес, яка розповідала про стосунки зі своїм продюсером Бенні Бланко, днями з'явилася з ним на публіці. Пара сходила разом на баскетбольний матч у Лос-Анджелесі, де гарно провела час.

Знаменитості мали вигляд закоханої пари, вони мило спілкувалися. Неозброєним оком видно, що Селену дуже добре розуміє її обранець.

Селена Гомес і Бенні Бланко на баскетбольному матчі

Селена була в шкіряній чорній куртці з білим оздобленням, а також у чорних штанах. Великі сережки та вільні хвилі волосся дуже пасують Селені.

Екзотичний Бенні демонтрує ніжність

А парубок, який має дещо незвичайний вигляд, був у яскравому вбранні: рожева куртка в квіточки, білі футболка та штани. Доповнили образ Бенні кілька прикрас.

Додамо, що Селена, говорячи про ці стосунки, наголошувала, що Бенні з повагою ставиться до неї та в усьому її підтримує.

Раніше "Телеграф" писав, що Селена Гомес покрасувалася у розкішній сукні на вечірці. Зірка буквально сяяла в сріблястому вбранні, що переливається, на світському заході.