Селена Гомес засветилась в компании экзотического бойфренда (фото)
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Селена Гомес встречается со своим продюсером
Американская актриса и певица Селена Гомес, которая уже рассказывала об отношениях со своим продюсером Бенни Бланко, на днях появилась с ним на публике. Пара сходила вместе на баскетбольный матч в Лос-Анджелесе, где хорошо провела время.
Знаменитости выглядели как влюбленные, они мило общались. Невооруженным глазом видно, что Селену очень хорошо понимает ее избранник.
Селена была в кожаной черной куртке с белой отделкой, а также в черных брюках. Большие серьги и свободные волны волос очень подходят Селене.
А парень, который имеет немного необычный внешний вид, был в ярком наряде: розовая куртка в цветочки, белые футболка и брюки. Дополнили образ Бенни несколько украшений.
Добавим, что Селена, говоря об этих отношениях, отмечала, что Бенни уважительно относится к ней и во всем ее поддерживает.
Ранее Телеграф писал, что Селена Гомес покрасовалась в роскошном платье на вечеринке. Звезда буквально сияла в переливающемся серебристом наряде на светском мероприятии.