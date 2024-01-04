Селена Гомес засветилась в компании экзотического бойфренда (фото)

Селена Гомес встречается со своим продюсером

Американская актриса и певица Селена Гомес, которая уже рассказывала об отношениях со своим продюсером Бенни Бланко, на днях появилась с ним на публике. Пара сходила вместе на баскетбольный матч в Лос-Анджелесе, где хорошо провела время.

Знаменитости выглядели как влюбленные, они мило общались. Невооруженным глазом видно, что Селену очень хорошо понимает ее избранник.

Селена Гомес и Бенни Бланко на баскетбольном матче

Селена была в кожаной черной куртке с белой отделкой, а также в черных брюках. Большие серьги и свободные волны волос очень подходят Селене.

Экзотический Бенни демонтирует нежность

А парень, который имеет немного необычный внешний вид, был в ярком наряде: розовая куртка в цветочки, белые футболка и брюки. Дополнили образ Бенни несколько украшений.

Добавим, что Селена, говоря об этих отношениях, отмечала, что Бенни уважительно относится к ней и во всем ее поддерживает.

Ранее Телеграф писал, что Селена Гомес покрасовалась в роскошном платье на вечеринке. Звезда буквально сияла в переливающемся серебристом наряде на светском мероприятии.