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Тіна Кароль зачарувала колоритними фото з Карпат, де відпочиває з дорослим сином

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
Тіна Кароль з 15-річним Веніаміном Новина оновлена 04 січня 2024, 18:14
Тіна Кароль з 15-річним Веніаміном. Фото instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль з сином обрали активний відпочинок в горах

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно дуже проникливо переспівала народний твір "Ой сивая тая зозуленька", поділилася з підписниками інформацією, як проводить нетривалу відпустку разом із 15-річним сином Веніаміном в горах. Наразі знаменитість відпочиває в Карпатах.

Про відпочинок Тіна написала на сторінці в Instagram. Артистка поділилася не лише суто особистими світлинами, де фігурує вона, а й показала колоритні кадри засніжених гір, де природа і справді вражаюча.

Карпати
Мальовничі зимові Карпати
Тіна, син
Тіна і син покаталися на лижах

Жінка з сином відвідали етнопарк "Гуцул Ленд" у Буковелі, де можна відчути місцевий колорит, подивитися на овечок, приміряти традиційне гуцульське вбрання та скуштувати місцеві страви.

Місцеві традиції назавжди залишаться в серці
Гуцул Ленд
Ознайомитися з культурою гуцулів - це важливо

Також Тіна разом з Веніаміном взялися за лижі, які їм вдалося приборкати. Відомо, що артистка спробувала загартуватися, йдучи босою снігом.

Раніше "Телеграф" писав, які нові різдвяні твори українських зірок варто послухати. Артисти напередодні різдвяно-новорічних свят написали чимало авторських творів, а дехто переспівав народні пісні.

Теги:
#Карпати #Тіна Кароль #Відпустка #Співачка