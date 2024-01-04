Тина Кароль очаровала колоритными фото из Карпат, где отдыхает со взрослым сыном

Тина Кароль с сыном выбрали активный отдых в горах

Певица Тина Кароль, которая недавно очень проникновенно перепела народное произведение "Ой сивая тая зозуленька", поделилась с подписчиками информацией, как проводит непродолжительный отпуск вместе с 15-летним сыном Вениамином в горах. Знаменитость отдыхает в Карпатах.

Об отдыхе Тина написала на странице в Instagram. Артистка поделилась не только личными фотографиями, где фигурирует она, но и показала колоритные кадры заснеженных гор, где природа действительно впечатляющая.

Живописные зимние Карпаты

Тина и сын покатались на лыжах

Женщина с сыном посетили этнопарк "Гуцул Ленд" в Буковеле, где можно почувствовать местный колорит, посмотреть на животных, примерить традиционную гуцульскую одежду и отведать местные блюда.

Традиции гуцулов навсегда останутся в сердце

Ознакомиться с местной культурой - это важно

Тина вместе с Вениамином взялись за лыжи, которые им удалось обуздать. Артистка пробовала также закалиться, немного гуляя босиком на снегу.

Ранее "Телеграф" писал, какие новые рождественские произведения украинских звезд следует послушать. Артисты накануне рождественско-новогодних праздников написали немало авторских произведений, а некоторые перепели народные песни.