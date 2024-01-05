Дочка хворого Брюса Вілліса зворушила фотографією з татом

Стан здоров'я Брюса Вілліса поступово погіршується

Голлівудський актор Брюс Вілліс, який нещодавно відсвяткував шістнадцяту річницю спільного життя з моделлю Еммою Гемінг, хворий на складну форму деменції. Його рідні постійно розповідають про погіршення стану актора.

Днями середня донька "Міцного горішка" поділилася зворушливим знімком з хворим батьком. На сторінці в Instagram 32-річна Скаут розмістила світлу світлину, на якій видно, як Вілліс гладить голову дочки, що лежить у нього на грудях.

Брюс Вілліс хворіє

Видно, що між батьком та донькою — гармонія. Скаут народилася у шлюбі з Демі Мур. У акторів є старша донька, 35-річна Румер, а також 29-літня Таллула.

Скаут Вілліс з батьком

Нині Брюс Вілліс одружений з моделлю Еммою Геммінг, яка на 23 роки молодша за нього. Вона подарувала чоловікові доньок Мейбл та Евелін.

Емма Геммінг з чоловіком та дітьми

Додамо, що у Брюса Вілліса лобово-скронева деменція. Він має розлади мовлення. Це захворювання мозку не можна вилікувати, воно поступово прогресує, відповідно людина не може жити повноцінно.

Раніше "Телеграф" писав, що дочка тяжко хворого Брюса Вілліса народила йому онучку. Дівчинку назвали Луетта Айслі Томас Вілліс, і вона поки що є єдиною онукою 68-річного голлівудського актора Брюса Вілліса.