Зірка "Русалоньки" Голлі Бейлі поділилася фото новонародженого сина

Акторка також поділилася, яке ім'я дали первістку

Акторка, яка зіграла головну роль у фільмі "Русалонька", народила сина та поділилася його фото у своєму Instagram. Радісною новиною зірка поділилася сьогодні, хоч у дописі вказала, що саме 2023 рік їй подарував дитину.

На фото вона разом зі своїм коханим, репером DDG тримають новонародженого сина за руку. Також акторка пише, що народження малюка — найкраще, що сталося з нею у 2023. "Найкраще, що міг зробити для мене 2023 рік — це принести мені сина. Ласкаво просимо у світ, мір ореол", — зазначено у дописі акторки.

На маленькій ручці малюка золотий браслет з надписом "Halo". Напевно, це ім’я сина Голлі.

Батько дитини — репер і блогер DDG. Пара почала зустрічатися в кінці 2021 року. Новоспечений тато прокоментував допис коханої підписом "супер матуся" та поділився цим же фото й на своїй сторінці.

Голлі Бейлі та її бойфренд репер DDG

Зазначимо, що акторка приховувала вагітність, хоча чутки про це почали ходити ще з осені 2023 року. Вона носила вільний одяг та спростовувала чутки про це. Однак папараці все одно неодноразово фотографували Голлі так, що було видно її особливий стан.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Голлі Бейлі з'явилася на Тижні моди у Парижі у стильному костюмі. Зірка обрала трендовий сірий костюм і акцентні аксесуари.