Звезда "Русалочки" Голли Бейли поделилась фото новорожденного сына

Актриса также поделилась, какое имя дали первенцу

Актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Русалочка", родила сына и поделилась его фото в своем Instagram. Радостной новостью звезда поделилась сегодня, хотя в сообщении указала, что именно 2023 ей подарил ребенка.

На фото она вместе со своим любимым, репером DDG держат новорожденного сына за руку. Также актриса пишет, что рождение малыша — лучшее, что произошло с ней в 2023. "Лучшее, что мог сделать для меня 2023 год — это принести мне сына. Добро пожаловать в мир, мир ореол", — говорится в посте актрисы.

На маленькой ручке малыша золотой браслет с надписью "Halo". Наверное, это имя сына Голли.

Отец ребенка – рэпер и блоггер DDG. Пара начала встречаться в конце 2021 года. Новоиспеченный папа прокомментировал сообщение любимой подписью "супер мамочка" и поделился этим же фото и на своей странице.

Голли Бейли и ее бойфренд рэпер DDG

Отметим, что актриса скрывала беременность, хотя слухи об этом начали ходить еще с осени 2023 года. Она носила свободную одежду и опровергала слухи об этом. Однако папарацци все равно неоднократно фотографировали Голли так, что было видно ее особое состояние.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Голли Бейли появилась на Неделе моды в Париже в стильном костюме. Звезда выбрала трендовый серый костюм и упорные аксессуары.