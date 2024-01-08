Марго Роббі в розкішному рожевому, Дженніфер Еністон не зраджує чорному - найкрасивіші образи на церемонії "Золотий глобус - 2024"

Знаменитості вразили своїми чарівними вбраннями

Ввечері 7 січня у Голлівуді відбулася 81-ша церемонія "Золотий глобус". Традиційно на початку року. На ній оголошуються найкращі кінострічки року. Про переможців премії ми вже розповідали раніше. Тепер поговоримо про те, які ж наряди обрали зірки для цієї події.

Цьогоріч, як ніколи, на червоній доріжці багато яскравих кольорів та блискіток. Напрочуд багато зірок обрали сміливий червоний колір.

10 найкрасивіших образів на церемонії "Золотий глобус 2024"

Селена Гомез обрала розкішну червону сукню від Armani. Доповнила її підборами в тон та блискучими аксесуарами.

Селена Гомез у вишуканому червоному вбранні

Наталі Портман зупинила свій вибір на довгій градієнтній сукні від Christian Dior з різнокольоровими кристалами. Розкішний блискучий образ привернув увагу багатьох.

Наталі Портман у довгій сукні на червоній доріжці

Дженніфер Еністон, як завжди, в чорному. Цього разу вона обрала сукню від Dolce & Gabbana. Приталене плаття в підлогу з відкритими плечима підкреслило ідеальну фігуру акторки.

Дженніфер Еністон у стриманій чорній сукні

Дженніфер Лопес віддала перевагу ніжно-рожевій сукні зі шлейфом від Nicole + Felicia Couture. Акцентні рукави у вигляді квіток додали образу ніжності.

Дженніфер Лопес у розкішній сукні

Гайді Клум обрала пишну червону сукню від Sophia Couture. Виріз на одну ногу додав пікантності та цікавості, а високі підбори — вишуканості.

Гайді Клум на червоній доріжці

Тейлор Свіфт віддала перевагу зеленій сукні від Gucci. Такий сміливий вибір зробила зірка.

Тейлор Свіфт у зміїному вбранні

Джилліан Андерсон обрала сукню з відкритими плечима від Gabriela Hearst. Стильна сумка та прикраси ідеально завершили образ.

Джиліан Андерсон у ніжній сукні

Тімоті Шаламе обрав чорний костюм від Celine. Піджак з блискучими вставками додав образу цікавості.

Містер Вонка на червоній доріжці

Марго Роббі зупинила свій вибір на рожевій сукні від Armani Privé. Це вбрання повністю відповідає вбранню ляльки The Superstar Barbie 1977 року.

Марго Роббі дотримується образу барбі

Ель Фаннінг обрала ніжну сукню пишного крою від Balmain. Зірка вразила всіх красою.

Ель Фаннінг на червоній доріжці

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський виступив на церемонії "Золотий глобус 2023". Президент України заявив, що ми переможемо у війні з Росією.