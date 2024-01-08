Марго Роббі в розкішному рожевому, Дженніфер Еністон не зраджує чорному - найкрасивіші образи на церемонії "Золотий глобус - 2024"
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Знаменитості вразили своїми чарівними вбраннями
Ввечері 7 січня у Голлівуді відбулася 81-ша церемонія "Золотий глобус". Традиційно на початку року. На ній оголошуються найкращі кінострічки року. Про переможців премії ми вже розповідали раніше. Тепер поговоримо про те, які ж наряди обрали зірки для цієї події.
Цьогоріч, як ніколи, на червоній доріжці багато яскравих кольорів та блискіток. Напрочуд багато зірок обрали сміливий червоний колір.
10 найкрасивіших образів на церемонії "Золотий глобус 2024"
Селена Гомез обрала розкішну червону сукню від Armani. Доповнила її підборами в тон та блискучими аксесуарами.
Наталі Портман зупинила свій вибір на довгій градієнтній сукні від Christian Dior з різнокольоровими кристалами. Розкішний блискучий образ привернув увагу багатьох.
Дженніфер Еністон, як завжди, в чорному. Цього разу вона обрала сукню від Dolce & Gabbana. Приталене плаття в підлогу з відкритими плечима підкреслило ідеальну фігуру акторки.
Дженніфер Лопес віддала перевагу ніжно-рожевій сукні зі шлейфом від Nicole + Felicia Couture. Акцентні рукави у вигляді квіток додали образу ніжності.
Гайді Клум обрала пишну червону сукню від Sophia Couture. Виріз на одну ногу додав пікантності та цікавості, а високі підбори — вишуканості.
Тейлор Свіфт віддала перевагу зеленій сукні від Gucci. Такий сміливий вибір зробила зірка.
Джилліан Андерсон обрала сукню з відкритими плечима від Gabriela Hearst. Стильна сумка та прикраси ідеально завершили образ.
Тімоті Шаламе обрав чорний костюм від Celine. Піджак з блискучими вставками додав образу цікавості.
Марго Роббі зупинила свій вибір на рожевій сукні від Armani Privé. Це вбрання повністю відповідає вбранню ляльки The Superstar Barbie 1977 року.
Ель Фаннінг обрала ніжну сукню пишного крою від Balmain. Зірка вразила всіх красою.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський виступив на церемонії "Золотий глобус 2023". Президент України заявив, що ми переможемо у війні з Росією.