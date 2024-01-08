Марго Робби в роскошном розовом Дженнифер Энистон не изменяет черному — самые красивые образы на церемонии "Золотой глобус — 2024"

Знаменитости поразили своими волшебными нарядами

Вечером 7 января в Голливуде состоялась 81 церемония "Золотой глобус". Традиционно в начале года. На ней объявляются лучшие киноленты года. О победителях премии мы уже рассказывали раньше. Теперь поговорим о том, какие наряды выбрали звезды для этого события.

В этом году как никогда на красной дорожке много ярких цветов и блесток. Удивительно, что многие звезды выбрали смелый красный цвет.

10 самых красивых образов на церемонии "Золотой глобус 2024"

Селена Гомес выбрала роскошное красное платье от Armani. Дополнила ее каблуками в тон и блестящими аксессуарами.

Селена Гомес в изысканных красных нарядах

Натали Портман остановила свой выбор на длинном градиентном платье от Christian Dior с разноцветными кристаллами. Роскошный блестящий образ привлек внимание многих.

Натали Портман в длинном платье на красной дорожке.

Дженнифер Энистон, как обычно, в черном. В этот раз она выбрала платье от Dolce&Gabbana. Приталенное платье в пол с открытыми плечами подчеркнуло идеальную фигуру актрисы.

Дженнифер Энистон в сдержанном черном платье

Дженнифер Лопес предпочла нежно-розовое платье со шлейфом от Nicole + Felicia Couture. Акцентные рукава в виде цветков придали образу нежности.

Дженнифер Лопес в роскошном платье

Хайди Клум выбрала пышное красное платье от Sophia Couture. Вырез на одну ногу придал пикантности и любопытству, а высокие каблуки — изысканности.

Хайди Клум на красной дорожке

Тейлор Свифт предпочла зеленое платье от Gucci. Такой смелый выбор сделала звезда.

Тейлор Свифт в змеином наряде

Джиллиан Андерсон избрала платье с открытыми плечами от Gabriela Hearst. Стильная сумка и украшения совершенно завершили образ.

Джиллиан Андерсон в нежном платье

Тимоти Шаламэ выбрал черный костюм от Celine. Пиджак с блестящими вставками придал образу любопытства.

Мистер Вонка на красной дорожке

Марго Робби остановила свой выбор на розовом платье от Armani Privé. Эта одежда полностью соответствует наряду куклы The Superstar Barbie 1977 года.

Марго Робби придерживается образа барби

Эль Фаннинг выбрала нежное платье пышного кроя от Balmain. Звезда поразила всех красотой.

Эль Фаннинг на красной дорожке

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Зеленский выступил на церемонии "Золотой глобус 2023". Президент Украины заявил, что мы победим в войне с Россией.