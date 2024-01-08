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Марго Роббі й Том Акерлі, Том Кауліц та Гайді Клум: 5 найгарніших пар "Золотого глобуса 2024"

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Софія Пернас і Джастін Гартлі на червоній доріжці
Софія Пернас і Джастін Гартлі на червоній доріжці. Фото Getty Images

Зірки мило позували та демонстрували своє кохання

Кохання існує! "Золотий глобус 2024" відвідали відомі пари Голлівуду. Серед них — Леонардо Ді Капріо та Ліді Гладстон, Алан Рак і Мірей Інос. Однак ми виокремили найяскравіші та найкращі пари. Вони чудово позували на червоній доріжці у розкішних вбраннях.

Однак не лише закохані пари були присутні на церемонії. Наприклад, Бредлі Купер запросив маму, А Різ Візерспун вирішила розділити емоції від вечора з сином.

Зірка фільму "Барбі" мило позувала разом із чоловіком Томом Акерлі. Вони ідеально пасують один одному, хоч і їхні вбрання не схожі.

Марго Роббі та Том Акерлі на червоній доріжці
Марго Роббі та Том Акерлі на червоній доріжці. Фото: Getty Images

Том Кауліц та Гайді Клум, мило обнявшись, позують для фото. Подружжя щиро посміхається.

Том Кауліц та Гайді Клум на червоній доріжці
Том Кауліц та Гайді Клум - мила пара. Фото: Getty Images

Кіран Калкін і Джаз Чартон, обоє у чорних образах, ідеально доповнюють одне одного. Вони щиро посміхаються.

Кіран Калкін і Джаз Чартон на червоній доріжці
Кіран Калкін і Джаз Чартон мило позують для фото. Фото: Getty Images

Марк Руффало та Санрайз Койні теж відвідали церемонію разом. На фото вони обіймаються та сміються.

Марк Руффало та Санрайз Койні на червоній доріжці
Марк Руффало та Санрайз Койні щиро сміються. Фото: Getty Images

Емілі Блант і Джон Кразінські вже ен вперше разом на премії "Золотий глобус". Цьогоріч вони по-особливому милі.

Емілі Блант і Джон Кразінські на червоній доріжці.
Емілі Блант і Джон Кразінські на червоній доріжці. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав про переможців премії "Золотий глобус 2024". Також ми поділилися, який відомий фільм не зайняв важливих нагород

Теги:
#Зірки #Золотий глобус #Кохання