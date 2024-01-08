Марго Роббі й Том Акерлі, Том Кауліц та Гайді Клум: 5 найгарніших пар "Золотого глобуса 2024"

Зірки мило позували та демонстрували своє кохання

Кохання існує! "Золотий глобус 2024" відвідали відомі пари Голлівуду. Серед них — Леонардо Ді Капріо та Ліді Гладстон, Алан Рак і Мірей Інос. Однак ми виокремили найяскравіші та найкращі пари. Вони чудово позували на червоній доріжці у розкішних вбраннях.

Однак не лише закохані пари були присутні на церемонії. Наприклад, Бредлі Купер запросив маму, А Різ Візерспун вирішила розділити емоції від вечора з сином.

Зірка фільму "Барбі" мило позувала разом із чоловіком Томом Акерлі. Вони ідеально пасують один одному, хоч і їхні вбрання не схожі.

Марго Роббі та Том Акерлі на червоній доріжці. Фото: Getty Images

Том Кауліц та Гайді Клум, мило обнявшись, позують для фото. Подружжя щиро посміхається.

Том Кауліц та Гайді Клум - мила пара. Фото: Getty Images

Кіран Калкін і Джаз Чартон, обоє у чорних образах, ідеально доповнюють одне одного. Вони щиро посміхаються.

Кіран Калкін і Джаз Чартон мило позують для фото. Фото: Getty Images

Марк Руффало та Санрайз Койні теж відвідали церемонію разом. На фото вони обіймаються та сміються.

Марк Руффало та Санрайз Койні щиро сміються. Фото: Getty Images

Емілі Блант і Джон Кразінські вже ен вперше разом на премії "Золотий глобус". Цьогоріч вони по-особливому милі.

Емілі Блант і Джон Кразінські на червоній доріжці. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав про переможців премії "Золотий глобус 2024". Також ми поділилися, який відомий фільм не зайняв важливих нагород