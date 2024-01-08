Марго Робби и Том Акерли, Том Каулиц и Гайди Клум: 5 самых красивых пар "Золотого глобуса 2024"
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Звезды мило позировали и демонстрировали свою любовь
Любовь существует! "Золотой глобус 2024" посетили известные пары Голливуда. Среди них Леонардо Ди Каприо и Лиди Гладстон, Алан Рак и Мирей Инос. Однако мы выделили самые яркие и лучшие пары. Они прекрасно позировали на красной дорожке в роскошных нарядах.
Однако не только влюбленные пары присутствовали на церемонии. К примеру, Брэдли Купер пригласил маму, А Риз Уизерспун решила разделить эмоции от вечера с сыном.
Звезда фильма "Барби" мило позировала вместе с мужем Томом Акерли. Они идеально подходят друг другу, хотя и их наряды не похожи.
Том Каулиц и Гайди Клум, мило обнявшись, позируют для фото. Супруги искренне улыбаются.
Киран Калкин и Джаз Чартон, оба в черных образах, идеально дополняют друг друга. Они искренне улыбаются.
Марк Руффало и Санрайз Койни тоже посетили церемонию вместе. На фото они обнимаются и смеются.
Эмили Блант и Джон Кразински уже он впервые вместе на премии "Золотой глобус". В этом году они особенно милые.
Ранее "Телеграф" рассказывал о победителях премии "Золотой глобус 2024". Также мы поделились, какой известный фильм не занял важных наград.