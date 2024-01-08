Марго Робби и Том Акерли, Том Каулиц и Гайди Клум: 5 самых красивых пар "Золотого глобуса 2024"

Звезды мило позировали и демонстрировали свою любовь

Любовь существует! "Золотой глобус 2024" посетили известные пары Голливуда. Среди них Леонардо Ди Каприо и Лиди Гладстон, Алан Рак и Мирей Инос. Однако мы выделили самые яркие и лучшие пары. Они прекрасно позировали на красной дорожке в роскошных нарядах.

Однако не только влюбленные пары присутствовали на церемонии. К примеру, Брэдли Купер пригласил маму, А Риз Уизерспун решила разделить эмоции от вечера с сыном.

Звезда фильма "Барби" мило позировала вместе с мужем Томом Акерли. Они идеально подходят друг другу, хотя и их наряды не похожи.

Марго Робби и Том Акерли на красной дорожке. Фото: Getty Images

Том Каулиц и Гайди Клум, мило обнявшись, позируют для фото. Супруги искренне улыбаются.

Том Каулиц и Гайди Клум – милая пара. Фото: Getty Images

Киран Калкин и Джаз Чартон, оба в черных образах, идеально дополняют друг друга. Они искренне улыбаются.

Киран Калкин и Джаз Чартон мило позирует для фото. Фото: Getty Images

Марк Руффало и Санрайз Койни тоже посетили церемонию вместе. На фото они обнимаются и смеются.

Марк Руффало и Санрайз Койни искренне смеются. Фото: Getty Images

Эмили Блант и Джон Кразински уже он впервые вместе на премии "Золотой глобус". В этом году они особенно милые.

Эмили Блант и Джон Кразински на красной дорожке. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал о победителях премии "Золотой глобус 2024". Также мы поделились, какой известный фильм не занял важных наград.