Поліція затримала зірку "Х-фактора" Андрія Мацевка після двох років розшуку

Чоловікові не вдалося втекти від поліції

Андрій Мацевко — досить відома постать в українському шоубізнесі. Він прославився завдяки талантшоу "Х-фактор", хоч і не пройшов відбору в шоу. Вчора, 8 січня його затримала поліція.

Виявилося, що ще з липня 2021 року він перебував в розшуку за підробку пенсійного посвідчення. Він переховувався від органів. Ще навесні 2021 року його затримали у метро Києва. Саме тоді він ним і скористався.

Цьогоріч його затримання відбулося в Івано-Франківську. Патрульні помітили підозрілого чоловіка, який дуже дивно поводився і намагався втекти від поліції. Все ж патрульні затримали Андрія Мацевка.

Андрія Мацевка затримали

Чоловік неодноразово потрапляв у різні скандали. Наприклад, у 2015 році його було звинувачено у педофілії. Він нібито розбещував 14-річного хлопця, пропонуючи його інтимну зустріч. Хоча сам Мацевко все заперечував і казав, що хотів лише поспілкуватися з підлітком.

Зазначимо, що Андрій Мацевко заявляє, що він — народний артист України, хоча це не так. Він неодноразово брав участь у талант-шоу, однак не походив далі.

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