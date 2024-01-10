У картатому жакеті: Летиція відвідала незвичайну організацію в стильному луці (фото)

51-річна дружина іспанського короля вперше сольно вийшла на публіку

Колишня журналістка і телеведуча, а тепер — 51-річна королева Іспанії Летиція, яка не боїться публічно показувати свою сивину, стала почесною гостею. Дружина короля Філіпа VI відвідала центральну штаб-квартиру організації, яка займається захистом секс-працівників у країні.

У вівторок, 9 січня, Летиція прибула до Асоціації з профілактики, реінтеграції та догляду за жінками, які займаються проституцією (APRAMP) у Мадриді. Зазначимо, що це був перший сольний публічний вихід іспанської королеви-консорт з початку 2024 року.

Для заходу дружина короля Філіпа VI обрала трендовий жакет у клітку з позолоченими ґудзиками, обшитими рожевими нитками. Згідно з даними видання HOLA!, цей твідовий піджак, який Коко Шанель популяризувала у 1920-х роках, був виготовлений жінками з асоціації.

Свій "робочий" образ Летиція доповнила чорними вільними брюками, довгим пальтом у тон і лакованими туфлями на плоскій підошві, широко відомими під назвою "Мері Джейн". Що стосується прикрас, вона одягла потрійні сережки-кільця з рожевого золота та діамантів від Gold&Roses та золоте кільце від Coreterno.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що американська актриса Дженніфер Лопес похвалилася новою зачіскою. 54-річна зірка поділилася ефектними кадрами.