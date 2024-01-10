В клетчатом жакете: Летиция посетила необычную организацию в стильном луке (фото)

51-летняя жена испанского короля впервые сольно вышла на публику

Бывшая журналистка и телеведущая, а теперь — 51-летняя королева Испании Летиция, которая не боится показывать публично свою седину, стала почетной гостьей. Супруга действующего короля Филиппа VI посетила центральную штаб-квартиру организации, которая занимается защитой секс-работников в стране.

Во вторник, 9 января, Летиция прибыла до Ассоциации по профилактике, реинтеграции и уходу за женщинами, занимающимися проституцией (APRAMP) в Мадриде. Отметим, что это был первый сольный публичный выход испанской королевы-консорт с начала 2024 года.

Для мероприятия жена короля Филиппа VI выбрала трендовый жакет в клетку с позолоченными пуговицами, обшитый розовыми нитками. Согласно данным издания HOLA!, этот твидовый пиджак, который Коко Шанель популяризировала в 1920-х годах, был изготовлен женщинами из ассоциации.

Свой "рабочий" образ Летиция дополнила черными свободными брюками, длинным пальто в тон и лакированными туфлями на плоской подошве, широко известными под названием "Мэри Джейн". Что касается украшений, она надела тройные серьги-кольца из розового золота и бриллиантов от Gold&Roses и золотое кольцо от Coreterno.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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