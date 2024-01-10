Сказав "путін х*йло": що відомо про італійця Ольги Харлан, який вразив українців "базою"

Харлан живе з коханим в Італії

Українська багаторазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан, яка здобула ювілейну медаль на кубку світу, наразі живе в Італії разом з коханим Луїджі Самеле. Нещодавно жінка ближче познайомила своїх підписників з чоловіком.

У деяких підписників виникло закономірне запитання, чи знає чоловік Ольги українську. Ольга на сторінці в Instagram не стала відповідати самостійно, вона підійшла до Луїджі із прямим запитанням. Він чітко відповів: "Слава Україні! Путін х*йло!"

Харлан уточнила, що чоловік завжди підтримує її у всьому та засуджує кровопролиття в Україні. Жінка додала, що найбільшою її мрією є те, аби війна нарешті завершилася та вона могла спокійно жити в Україні.

Ольга Харлан з коханим-італійцем

Харлан і Самеле - нерозлийвода

Додамо, що італієць Луїджі та українка Ольга у 2019 році почали зустрічатися. Спортсмен — титулований фехтувальник, який здобув чимало перемог, він є триразовим чемпіоном Європи. Ольга якось згадувала, що пара має сім олімпійських медалей на двох. Луїджі вже бував в Україні, де познайомився з рідними Ольги.

У 2023 році під час спортивного конфлікту Самеле дуже підтримував Харлан. Тоді на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані Ольга не захотіла тиснути руку представниці країни-агресорки Анні Смірновій.

Ольга мала сміливість критикувати спортивну систему, через це мала проблеми, її дискваліфікували на чемпіонаті світу-2023. Проте Луїджі завжди був поруч та підтримував її, вважаючи, що спортсменка все робить правильно.

Раніше "Телеграф" писав, що спортсменка Ольга Харлан зустрілася із Валерієм Залужним. У мережі вона виклала фото, яке викликало фурор.