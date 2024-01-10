Укр

Сказал "путин х*йло": что известно об итальянце Ольги Харлан, поразившем украинцев "базой"

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Автор
Ольгу Харлан всегда поддерживает ее муж Новость обновлена 10 января 2024, 11:28
Ольгу Харлан всегда поддерживает ее муж. Фото instagram.com/olgakharlan/

Харлан живет с любимым в Италии

Украинская многократная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, получившая юбилейную медаль на кубке мира, живет в Италии вместе с любимым Луиджи Самеле. Недавно женщина поближе познакомила своих подписчиков с мужем.

У некоторых людей возник закономерный вопрос, знает ли мужчина Ольги украинский. Ольга на странице в Instagram не стала отвечать самостоятельно, она подошла к Луиджи с прямым вопросом. Он четко ответил: "Слава Украине! Путин х*йло!"

Харлан уточнила, что мужчина всегда поддерживает ее во всем и осуждает кровопролитие в Украине. Женщина добавила, что наибольшей ее мечтой является то, чтобы война наконец-то закончилась и она могла спокойно жить в Украине.

Ольга Харлан, Луиджи Самеле
Ольга Харлан с любимым-итальянцем
Ольга Харлан, Луиджи Самеле
Харлан и Самеле – не разлей вода

Итальянец Луиджи и украинка Ольга в 2019 году начали встречаться. Спортсмен — титулованный фехтовальщик, одержавший немало побед, он является трехкратным чемпионом Европы. Ольга однажды вспоминала, что пара имеет семь олимпийских медалей на двоих. Луиджи уже бывал в Украине, где познакомился с родными Ольги.

В 2023 году во время спортивного конфликта Самеле поддерживал Харлан. Тогда на чемпионате мира по фехтованию в Милане Ольга не захотела пожимать руку представительнице страны-агрессорки Анне Смирновой.

Ольга имела смелость критиковать спортивную систему, поэтому имела проблемы, ее дисквалифицировали на чемпионате мира-2023. Однако Луиджи всегда был рядом и поддерживал ее, считая, что спортсменка все делает правильно.

Ранее "Телеграф" писал, что спортсменка Ольга Харлан встретилась с Валерием Залужным. В сети она выложила фото, вызвавшее фурор.

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#Новости Ольга Харлан #Спортсменка #Луиджи Самеле