Сказал "путин х*йло": что известно об итальянце Ольги Харлан, поразившем украинцев "базой"

Харлан живет с любимым в Италии

Украинская многократная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, получившая юбилейную медаль на кубке мира, живет в Италии вместе с любимым Луиджи Самеле. Недавно женщина поближе познакомила своих подписчиков с мужем.

У некоторых людей возник закономерный вопрос, знает ли мужчина Ольги украинский. Ольга на странице в Instagram не стала отвечать самостоятельно, она подошла к Луиджи с прямым вопросом. Он четко ответил: "Слава Украине! Путин х*йло!"

Харлан уточнила, что мужчина всегда поддерживает ее во всем и осуждает кровопролитие в Украине. Женщина добавила, что наибольшей ее мечтой является то, чтобы война наконец-то закончилась и она могла спокойно жить в Украине.

Ольга Харлан с любимым-итальянцем

Харлан и Самеле – не разлей вода

Итальянец Луиджи и украинка Ольга в 2019 году начали встречаться. Спортсмен — титулованный фехтовальщик, одержавший немало побед, он является трехкратным чемпионом Европы. Ольга однажды вспоминала, что пара имеет семь олимпийских медалей на двоих. Луиджи уже бывал в Украине, где познакомился с родными Ольги.

В 2023 году во время спортивного конфликта Самеле поддерживал Харлан. Тогда на чемпионате мира по фехтованию в Милане Ольга не захотела пожимать руку представительнице страны-агрессорки Анне Смирновой.

Ольга имела смелость критиковать спортивную систему, поэтому имела проблемы, ее дисквалифицировали на чемпионате мира-2023. Однако Луиджи всегда был рядом и поддерживал ее, считая, что спортсменка все делает правильно.

Ранее "Телеграф" писал, что спортсменка Ольга Харлан встретилась с Валерием Залужным. В сети она выложила фото, вызвавшее фурор.