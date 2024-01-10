Донецький ведучий Грачов "перевзувся" та підтакує російській пропаганді

Грачов розважає росіян на телеканалі "Субота"

Не лише український телеведучий Вадим Абрамов виступає перед росіянами в країні-агресорці у розпал війни, таких особистостей чимало. Зокрема український ведучий Данило Грачов, який працював на телеканалі ТЕТ та закликав до єдності України, зараз уперто пробивається на провладний російський Перший канал.

Артист, який спеціалізується на питаннія моди, мріє стати достойною заміною історику моди Олександру Васильєву, який засудив кровопролиття та виїхав до Франції. "Телеграф" поцікавився, як відбувається творча діяльність донеччанина Грачова та що він каже про війну в Україні.

Зрадник Данило Грачов свого часу спокійно демонстрував футболку із зображенням кремлівського диктатора-карлика.

Грачов у футболці із зображенням Путіна

Артистка Анастасія Приходько висловлювалася з цього приводу, мовляв, Грачов себе продав кремлівським посіпакам задешево. А телеведучий Анатолій Анатоліч розповів цікаві подробиці про безпринципного ведучого.

Анатоліч розніс Грачова

"Такі "дончанє" є цінним ресурсом для росіян. Цікаво, чи лишився у цього чмоні український паспорт, щоб їздити за кордон, але паспорту "ДНР" в нього точно немає", – написав українець.

Наразі відомо, що Грачов розважає росіян на телеканалі "Субота". Він веде шоу, подібні до тих, які були в нього в Україні.

"Хто не в курсі, нагадаю, як працює пропаганда. Протягом п’яти годин на Першому каналі розповідають, які українці погані. Потім серіальчик про ментів, аби люди відпочили. Потім знову три години про "загнивающий Запад", потім Данілка Грачов трішки про моду, щоб люди перепочили, а потім знову про бандерівців на чотири години в новинах", – пояснив Анатолій Анатоліч.

У своїх соцмережах фанат Путіна з’являється рідко. Він вивітрився з блогу на два тижні, коли росія спробувала миттєво захопити Україну в 2022 році, а згодом повернувся, ніби нічого не трапилося.

Раніше "Телеграф" писав про головних зірок-зрадників, які проміняли Україну на Росію. Серед них — Лорак, Ломаченко, Калиновська, Сметанін, Повалій та інші.