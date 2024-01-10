Донецкий ведущий Грачев "переобулся" и поддакивает российской пропаганде

Грачев развлекает россиян на телеканале "Суббота"

Не только украинский телеведущий Вадим Абрамов выступает перед россиянами в стране-агрессорке в разгар войны, таких людей немало. В частности, украинский ведущий Даниил Грачев, который работал на телеканале ТЕТ и призывал к единству Украины, сейчас упорно пробивается на провластный российский Первый канал.

Артист, специализирующийся на вопросах моды, мечтает стать достойной заменой историку моды Александру Васильеву, который осудил кровопролитие и уехал во Францию. "Телеграф" поинтересовался, как процветает творческая деятельность дончанина Грачева и что он говорит о войне в Украине.

Предатель Даниил Грачев в свое время спокойно демонстрировал футболку с изображением кремлевского карлика-диктатора.

Грачев в футболке с изображением Путина

Артистка Анастасия Приходько высказывалась на этот счет, мол, Грачев себя продал кремлевским пропагандистам по дешевке. А телеведущий Анатолий Анатолич рассказал интересные подробности о беспринципном ведущем.

Анатолич разнес Грачева

"Такие "дончане" являются ценным ресурсом для россиян. Интересно, остался ли у этого чмони украинский паспорт, чтобы ездить за границу, но паспорта "ДНР" у него точно нет", — написал украинец.

Известно, что Грачев развлекает россиян на телеканале "Суббота". Он ведет шоу, которые похожи на те, что были у него в Украине.

"Кто не в курсе, напомню, как работает пропаганда. В течение пяти часов на Первом канале рассказывают, какие украинцы плохие. Потом сериальчик о ментах, чтобы люди отдохнули. Потом снова три часа о "загнивающем Западе", потом Данилка Грачев немного о моде, чтобы люди отдохнули, а затем снова о бандеровцах на четыре часа в новостях", – объяснил Анатолий Анатолич.

В своих соцсетях фанат Путина появляется редко. Он выветрился из блога на две недели, когда Россия попыталась мгновенно захватить Украину в 2022 году, а впоследствии вернулся, будто ничего не случилось.

Ранее "Телеграф" писал о главных звездах-предателях, променявших Украину на Россию. Среди них Лорак, Ломаченко, Калиновская, Сметанин, Повалий и другие.