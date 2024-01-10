Дуа Ліпа вразила простим, але стильним образом на популярному телешоу (фото)

Співачка отримала багато компліментів від ведучого

Дуа Ліпа — британська співачка, авторка пісень, дизайнерка та модель. Вона почала музичну кар’єру ще у 14. А у 2023 році її пісні були у двох номінаціях на премію "Ґреммі". Співачка любить яскраві та відверті образи, однак цього разу обрала простий, але не менш вишуканий.

Вчора, 9 січня вийшов випуск шоу "Пізно ввечері з Сетом Маєрсом", де зірка підкорила глядачів своєю красою та елегантним луком. Дуа Ліпа обрала темні джинси вільного крою, які доповнила чорним ременем, вкорочений в’язаний светр зі стразами на комірі. Доповнила співачка аутфіт червоними підборами з гострим носком та відкритою п’яткою. Акцентні сережки-кільця та манікюр червоного кольору зробила її образ по-особливому гарним та вишуканим.

Дуа Ліпа та Сет Маєрс. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ведучий також похвалив співачку за дивовижний вигляд та зробив комплімент. Зазвичай зірка обирає відверті образи, що підкреслюють її ідеальну фігуру, однак цього разу вона вразила всіх стриманістю та простотою. На шоу вона разом з Сетом Маєрсом згадала цікаву історію з життя та принесла піджак ведучого, у якому він був одягнений на іншому шоу, в якому вони разом раніше знімалися.

Дуа Ліпа на відомому телешоу. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Скарлетт Йоханссон захопила елегантним образом в облягаючій сукні. Зірка відвідала Каннський кінофестиваль.