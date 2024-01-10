Легендарний композитор пригадав, як Білоножко відмовлявся від пісні, що стала знаковою

Поклад і Білоножко багато часу проводили разом

Український композитор Ігор Поклад вперше розповів, як артист Віталій Білоножко, якого не стало 9 січня, не хотів працювати над композицією "Колискова". Але згодом ця пісня стала справжньою перлиною у виконанні Білоножка.

Ігор Поклад створив композицію для дітей, яка стала окрасою програми "На добраніч, діти". В інтерв’ю OBOZ.UA Поклад пригадав, як йому доводилося хитрувати, аби зацікавити Віталія, щоб той заспівав "Колискову".

Він уточнив, що написавши пісню, перебував у роздумах, кому б довірити твір для проникливого виконання.

"Згадав про Віталіка. А він каже: "Як ти собі це уявляєш? Я своїм важким голосом – і колискову дитині?". А я: "Спробуй на своїх дітях". Він погодився. І коли вони під його спів позасинали, сказав: "Давайте записувати", — розповів продюсер.

Віталій Білоножко заворожував зал своїм співом

Ця пісня припала до душі багатьом українцям. Згодом "На добраніч, діти" не можна було уявити без "Колискової", на якій виросли мільйони.

Композитор Ігор Поклад також пригадав, як чимало гастролював разом з артистом, який ніколи не носив "корону" на голові, а був простим у спілкуванні та в житті. "Майже щоразу в поїздках були непрості умови. Жили в якихось гуртожитках чи готелях, які не можна було так назвати аж ніяк. Їжу самі собі готували… Але ми це робили, бо люди нас чекали. Коли виходив Віталік, жінки непритомніли. В нього був такий неймовірний голос, що просто заворожував зал", — підкреслив він.

Дружина композитора Світлана Поклад розповіла, що восени востаннє спілкувалася з Віталієм Білоножком. Вони планували зустрітися, організувати пікнік з шашликами, але не склалося. Також Світлана додала, що війна дуже вплинула на стан Білоножка.

"Відчувався сумний настрій. Але він спілкувався телефоном, надсилав спільні фотографії, коментував дописи в соцмережі", — резюмувала Світлана Поклад.

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