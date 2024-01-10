Легендарный композитор вспомнил, как Белоножко отказывался от песни, которая стала хитом

Поклад и Белоножко много времени проводили вместе

Украинский композитор Игорь Поклад впервые рассказал, как артист Виталий Белоножко, которого не стало 9 января, не хотел работать над композицией "Колискова". Но вскоре эта песня стала настоящей жемчужиной в исполнении Белоножко.

Игорь Поклад создал композицию для детей, которая украсила программу "На добраніч, діти". В интервью OBOZ.UA Поклад вспомнил, как ему приходилось хитрить, чтобы заинтересовать Виталия, чтобы тот спел "Колискову".

Он уточнил, что создав песню, находился в раздумьях, кому бы доверить произведение для проникновенного исполнения.

"Вспомнил о Виталике. А он говорит: "Как ты себе это представляешь? Я своим тяжелым голосом – и колыбельному ребенку?". А я: "Попробуй на своих детях". Он согласился. И когда они под его пение позасыпали, сказал: "Давайте записывать", — рассказал продюсер.

Виталий Белоножко завораживал зал своим пением

Эта песня пришлась по душе многим украинцам. Вскоре "На добраніч, діти" нельзя было представить без "Колискової", на которой выросли миллионы.

Композитор Игорь Поклад также вспомнил, как он гастролировал вместе с Белоножко, который никогда не носил "корону" на голове, а был простым в общении и в жизни. "Почти каждый раз в поездках были непростые условия. Жили в каких-то общежитиях или гостиницах, которые нельзя было так назвать никак. Еду сами себе готовили. Но мы это делали, потому что люди нас ждали. Когда выходил Виталик, женщины теряли сознание. У него был такой невероятный голос, что просто завораживал зал", — подчеркнул он.

Жена композитора Светлана Поклад рассказала, что осенью последний раз общалась с Виталием Белоножко. Они планировали встретиться, организовать пикник с шашлыками, но не сложилось. Также Светлана добавила, что война очень повлияла на состояние Белоножко.

"Ощущалось грустное настроение. Но он общался по телефону, присылал общие фотографии, комментировал сообщения в соцсети", — резюмировала Светлана Поклад.

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