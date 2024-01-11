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"Я не вийшла за рамки?": Леся Нікітюк вразила сміливою фотосесією

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
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Чарівна Леся Нікітюк Новина оновлена 11 січня 2024, 12:03
Чарівна Леся Нікітюк. Фото instagram.com/lesia_nikituk/

Підписники оцінили харизму та впевненість зірки

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно показала святкову ялинку всю в трояндах, заінтригувала підписників новими світлинами з еротичної фотосесії. Нікітюк постала в образі голлівудської діви з якогось фільму з напруженим сюжетом.

Леся на сторінці в Instagram виклала чорно-білу та кольорову світлини. Телеведуча постала в короткій шкіряній куртці, з розпущеним волоссям та красивим макіяжем, а мінімалістичні прикраси доповнили образ гарячої леді.

Леся Нікітюк
В Лесю можна ненароком закохатися

Фанати були схвильовані саме через позу знаменитості, в якій вона постала на фото. Леся підняла ногу та прискіпливо зазирнула у камеру. До речі, Нікітюк має чудову розтяжку.

Леся Нікітюк
Образ фатальної дівчини личить Нікітюк

Вона іронічно запитала: "Сподіваюсь, на цьому фото я не вийшла за рамки?"

Підписники оцінили харизму та впевненість зірки, а у декого виникли сумніви, мовляв це нога Лесі чи, може, когось іншого.

  • "Та з такими ногами можна куди завгодно виходити"
  • "Хочу ноги, як в Лесі Нікітюк. Хоча б одну"
  • "Так зухвало. Кайф"
  • "Якщо це дійсно Ваша нога — Ви маєте круту розтяжку! Супер!"

Раніше "Телеграф" писав, що Леся Нікітюк кардинально змінила імідж. Фірмовий блонд знаменитості став значно темнішим.

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#Телеведуча #Шикарна фотосесія #Нікітюк Леся