"Я не вийшла за рамки?": Леся Нікітюк вразила сміливою фотосесією

Підписники оцінили харизму та впевненість зірки

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно показала святкову ялинку всю в трояндах, заінтригувала підписників новими світлинами з еротичної фотосесії. Нікітюк постала в образі голлівудської діви з якогось фільму з напруженим сюжетом.

Леся на сторінці в Instagram виклала чорно-білу та кольорову світлини. Телеведуча постала в короткій шкіряній куртці, з розпущеним волоссям та красивим макіяжем, а мінімалістичні прикраси доповнили образ гарячої леді.

В Лесю можна ненароком закохатися

Фанати були схвильовані саме через позу знаменитості, в якій вона постала на фото. Леся підняла ногу та прискіпливо зазирнула у камеру. До речі, Нікітюк має чудову розтяжку.

Образ фатальної дівчини личить Нікітюк

Вона іронічно запитала: "Сподіваюсь, на цьому фото я не вийшла за рамки?"

Підписники оцінили харизму та впевненість зірки, а у декого виникли сумніви, мовляв це нога Лесі чи, може, когось іншого.

"Та з такими ногами можна куди завгодно виходити"

"Хочу ноги, як в Лесі Нікітюк. Хоча б одну"

"Так зухвало. Кайф"

"Якщо це дійсно Ваша нога — Ви маєте круту розтяжку! Супер!"

Раніше "Телеграф" писав, що Леся Нікітюк кардинально змінила імідж. Фірмовий блонд знаменитості став значно темнішим.