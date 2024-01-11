"Я не вийшла за рамки?": Леся Нікітюк вразила сміливою фотосесією
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Підписники оцінили харизму та впевненість зірки
Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно показала святкову ялинку всю в трояндах, заінтригувала підписників новими світлинами з еротичної фотосесії. Нікітюк постала в образі голлівудської діви з якогось фільму з напруженим сюжетом.
Леся на сторінці в Instagram виклала чорно-білу та кольорову світлини. Телеведуча постала в короткій шкіряній куртці, з розпущеним волоссям та красивим макіяжем, а мінімалістичні прикраси доповнили образ гарячої леді.
Фанати були схвильовані саме через позу знаменитості, в якій вона постала на фото. Леся підняла ногу та прискіпливо зазирнула у камеру. До речі, Нікітюк має чудову розтяжку.
Вона іронічно запитала: "Сподіваюсь, на цьому фото я не вийшла за рамки?"
Підписники оцінили харизму та впевненість зірки, а у декого виникли сумніви, мовляв це нога Лесі чи, може, когось іншого.
- "Та з такими ногами можна куди завгодно виходити"
- "Хочу ноги, як в Лесі Нікітюк. Хоча б одну"
- "Так зухвало. Кайф"
- "Якщо це дійсно Ваша нога — Ви маєте круту розтяжку! Супер!"
Раніше "Телеграф" писав, що Леся Нікітюк кардинально змінила імідж. Фірмовий блонд знаменитості став значно темнішим.