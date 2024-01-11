"Я не вышла за рамки?": Леся Никитюк поразила смелой фотосессией
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Подписчики оценили харизму и уверенность звезды
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно показала праздничную елку всю в розах, заинтриговала подписчиков новыми фотографиями с эротической фотосессии. Никитюк предстала в образе голливудской дивы из какого-то фильма с напряженным сюжетом.
Леся на странице в Instagram выложила черно-белую и цветную фотографии. Телеведущая одела короткую кожаную куртку, распустила волосы и сделала красивый вечерний макияж, а минималистические украшения дополнили образ горячей леди.
Фанаты были взволнованы именно из-за позы знаменитости, в которой она предстала на фото. Леся подняла ногу и придирчиво заглянула в камеру. Кстати, Никитюк имеет отличную растяжку.
Леся иронично спросила: "Надеюсь, на этом фото я не вышла за рамки?"
Подписчики оценили харизму и уверенность звезды, а у некоторых возникли сомнения, мол, это нога Леси или, может, кого-то другого.
- "Да с такими ногами можно куда угодно выходить"
- "Хочу ноги, как у Леси Никитюк. Хотя бы одну"
- "Так дерзко. Кайф"
- "Если это действительно Ваша нога — у Вас крутая растяжка! Супер!"
Ранее "Телеграф" писал, что Леся Никитюк кардинально сменила имидж. Фирменный блонд знаменитости стал гораздо темнее.