"Я не вышла за рамки?": Леся Никитюк поразила смелой фотосессией

Подписчики оценили харизму и уверенность звезды

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно показала праздничную елку всю в розах, заинтриговала подписчиков новыми фотографиями с эротической фотосессии. Никитюк предстала в образе голливудской дивы из какого-то фильма с напряженным сюжетом.

Леся на странице в Instagram выложила черно-белую и цветную фотографии. Телеведущая одела короткую кожаную куртку, распустила волосы и сделала красивый вечерний макияж, а минималистические украшения дополнили образ горячей леди.

В Лесю можно влюбиться

Фанаты были взволнованы именно из-за позы знаменитости, в которой она предстала на фото. Леся подняла ногу и придирчиво заглянула в камеру. Кстати, Никитюк имеет отличную растяжку.

Образ роковой девушки подходит Никитюк

Леся иронично спросила: "Надеюсь, на этом фото я не вышла за рамки?"

Подписчики оценили харизму и уверенность звезды, а у некоторых возникли сомнения, мол, это нога Леси или, может, кого-то другого.

"Да с такими ногами можно куда угодно выходить"

"Хочу ноги, как у Леси Никитюк. Хотя бы одну"

"Так дерзко. Кайф"

"Если это действительно Ваша нога — у Вас крутая растяжка! Супер!"

Ранее "Телеграф" писал, что Леся Никитюк кардинально сменила имидж. Фирменный блонд знаменитости стал гораздо темнее.