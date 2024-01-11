Потап вперше зняв свого сина-підлітка в кліпі (фото)

Фанати Потапа підтримали творчий дует батька та сина Андрія

Український продюсер Потап, який нещодавно перебував у Барселоні із важливою місією, уперше зняв свого сина Андрія у своєму кліпі. Зірковий тато оприлюднив серію фотографій зі знімального майданчика.

На сторінці в Instagram Потап розмістив кілька світлин, де видно, що його син постає у кадрі самостійно. Також досвідчений батько порадив, як потрібно працювати з неслухняними хлопчиками, аби вони зробили те, що ви хочете.

15-річний син Андрій

Потап акцентував увагу на тому, що все потрібно зводити до гри, аби дитині було захопливо. Тоді можна насолоджуватися результатом, адже щоб задіяти підлітка до творчиого процесу, передусім його потрібно зацікавити.

Андрій під час творчого процесу

"Коли все перетворюєш на гру, стає ще цікавіше! Я чудово провів час, працюючи з сином, він допомагав мені у всіх аспектах створення мого нового відео. Це неймовірне відчуття — бути на одній хвилі зі своїм сином, незабаром нова музика", — уточнив Потап.

Потап захоплений процесом

Підписники Потапа позитивно відреагували на творчий дует батька та сина Андрія.

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Додамо, що між Потапом та сином від колишньої дружини Ірини Горової панує взаєморозуміння.

Нагадаємо, що Андрій народився у першому шлюбі Олексія Потапенка (Потапа) та продюсери Ірини Горової. Знаменитості розлучилися 2014 року. А в 2019 році Потап одружився з Анастасією Каменських. В цьому шлюбі поки що дітей немає.

Раніше "Телеграф" писав, що бек-вокалістка Каменських розповіла подробиці про роботу з дуетом "Потап і Настя". Вона наголосила, що працювати з Потапом було дуже комфортно.