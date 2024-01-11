Потап впервые снял своего сына-подростка в клипе (фото)

Фанаты Потапа поддержали творческий дуэт отца и сына Андрея

Украинский продюсер Потап, недавно находившийся в Барселоне с важной миссией, впервые снял своего сына Андрея в своем клипе. Звездный папа обнародовал серию фотографий со съемочной площадки.

На странице в Instagram Потап разместил несколько фотографий, где видно, что мальчик выступает в кадре самостоятельно. Также опытный отец посоветовал, как нужно работать с непослушными ребятами, чтобы они сделали то, что вы хотите.

15-летний сын Андрей

Потап акцентировал внимание на том, что все нужно сводить к игре, чтобы ребенку было увлекательно. Тогда можно наслаждаться результатом, ведь чтобы задействовать непоседу в творческом процессе, прежде всего его нужно заинтересовать.

Андрей во время творческого процесса

"Когда все превращаешь в игру, становится еще интереснее! Я прекрасно провел время, работая с сыном, он помогал мне во всех аспектах создания моего нового видео на съемках. Это невероятное ощущение – быть на одной волне со своим сыном, вскоре новая музыка", – уточнил Потап.

Потап увлечен процессом

Подписчики Потапа положительно отреагировали на творческий дуэт отца и сына Андрея.

"Когда-то я хотела, чтобы вы вместе спели"

"Растет будущая украинская звезда, возможно неплохой помощник отцу"

"Какой у вас хороший сын, но больше похож на Ирину"

Добавим, что между Потапом и сыном бывшей жены Ирины Горовой царит взаимопонимание.

Напомним, Андрей родился в первом браке Алексея Потапенко (Потапа) и Ирины Горовой. Знаменитости развелись в 2014 году. А в 2019 году Потап женился на Анастасии Каменской. В этом браке пока детей нет.

Ранее "Телеграф" писал, что бэк-вокалистка Каменских рассказала подробности о работе с дуэтом "Потап и Настя". Она отметила, что работать с Потапом было очень удобно.