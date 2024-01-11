Зірка "Холостяка" Варлей вперше стала мамою та показала щасливі кадри

Варлей дуже ретельно готувалася до пологів

Фаворитка "Холостяка-12" Вікторія Варлей, яка нещодавно показала, якою була до пластичних операцій, вперше стала матір’ю. 1 січня вона народила дівчинку, але певний час не розголошувала приємну новину.

В інтерв’ю VIVA знаменитість розповіла про партнерські пологи та народження дитини. Відомо, що чоловікові Варлей було непросто психологічно витримати весь процес, але він зумів.

На сторінці в Instagram Варлей виклала красиві кадри, де показала малечу і себе.

Варлей народила дівчинку

"Все почало розвиватися так стрімко, що чоловік і прийти до тями не встиг, як уже тримав мою ногу. А я спостерігала за цим усім, як за мультиком, та уважно слухала вказівки медсестер. Якоїсь миті чоловік попросив, щоб його змінили: йому треба було сісти. Не витримав такого навантаження", – поділилася Варлей.

Жінка також розсекретила ім’я дівчинки – її назвали французьким ім’ям Мішель, яке перекладається як "подарунок від Бога".

Вікторія Варлей все продумала перед пологами

Принагідно Варлей розповіла, що дуже ретельно готувалася до пологів. Жінка займалася дихальною йогою, прослухала курс лекцій про природні пологи, відвідувала масаж. До того ж знаменитість активно займалася спортом та правильно харчувалася, а також дбала про емоційне здоров’я.

Раніше "Телеграф" писав, що Григорій Решетник розповів,чи буде новий "Холостяк" під час війни. За словами знаменитості, підготовка до нового сезону не зупинялася ні на мить.